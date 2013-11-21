芝加哥期市：CBOT大豆期货受豆油带动上涨，豆粕尾盘急升

标题新闻：英国今年第一季经济增幅料从去年第四季的0.7%降至0.5%，因零售销售放缓-NIESR
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路透11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，由豆油急升3%带动，受助于最新一周美国豆油出口销售多于预期，和马来西亚棕榈油走强带来的提振。
近月豆油合约创下8月底来最大单日涨幅，受助于棕榈油上涨，基金回补空头，以及近月豆油合约没有下探10月形成的低位后出现的技术性强势。
马来西亚棕榈油期货周四跳升至逾一年高点，此前产业团体估计马来西亚棕榈油库存今年下滑近30%，且2014年料进一步下滑。
近月12月和1月豆粕尾盘上涨，跑赢远月豆粕合约，因12月合约下周首个交割通知日前的套利交易。
美国农业部称，最新一周出口销售美国大豆137.6万吨，高于市场预估区间65-85万吨。
美国农业部表示，最新一周出口销售美国豆油9.58万吨，介于3-8万吨预估区间。
美国农业部表示，最新一周出口销售豆粕11.6万吨，低于预估区间20-35万吨。
1月大豆 升17-3/4美分，每蒲式耳12.91-1/2美元。
12月豆粕合约 涨4美元，报每短吨411美元。12月豆油合约 涨1.22美分，收报41.54美分。
今日CBOT大豆预估成交量为161,721口，豆粕为95,348口，豆油为203,498口。
以下为CBOT农产品期货在2040 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 423.00 4.25 1.0% -39.4%
CBOT大豆 1291.50 17.75 1.4% -9.0%
CBOT豆粕 411.00 4.00 1.0% -2.3%
CBOT豆油 41.54 1.22 3.0% -15.5%
CBOT小麦 648.75 1.50 0.2% -16.6%
CBOT稻米 1581.00 12.50 0.8% 6.4%
EU小麦 207.00 1.50 0.7% -17.3%
NYMEX原油期货 95.19 1.34 1.4% 3.7%
道琼工业指数 16,006 105 0.7% 22.1%
现货金 1242.29 -0.30 0.0% -25.8%
欧元/美元 1.3465 0.0027 0.2% 2.1%
美元指数 81.0430 -0.0690 -0.1% 1.6%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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