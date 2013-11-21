芝加哥期市：CBOT大豆期货受豆油带动上涨，豆粕尾盘急升

路透11月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，由豆油急升3%带动，受助于最新一周美国豆油出口销售多于预期，和马来西亚棕榈油走强带来的提振。

近月豆油合约创下8月底来最大单日涨幅，受助于棕榈油上涨，基金回补空头，以及近月豆油合约没有下探10月形成的低位后出现的技术性强势。

马来西亚棕榈油期货周四跳升至逾一年高点，此前产业团体估计马来西亚棕榈油库存今年下滑近30%，且2014年料进一步下滑。

近月12月和1月豆粕尾盘上涨，跑赢远月豆粕合约，因12月合约下周首个交割通知日前的套利交易。

美国农业部称，最新一周出口销售美国大豆137.6万吨，高于市场预估区间65-85万吨。

美国农业部表示，最新一周出口销售美国豆油9.58万吨，介于3-8万吨预估区间。

美国农业部表示，最新一周出口销售豆粕11.6万吨，低于预估区间20-35万吨。

1月大豆 升17-3/4美分，每蒲式耳12.91-1/2美元。

12月豆粕合约 涨4美元，报每短吨411美元。12月豆油合约 涨1.22美分，收报41.54美分。

今日CBOT大豆预估成交量为161,721口，豆粕为95,348口，豆油为203,498口。

以下为CBOT农产品期货在2040 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 423.00 4.25 1.0% -39.4%

CBOT大豆 1291.50 17.75 1.4% -9.0%

CBOT豆粕 411.00 4.00 1.0% -2.3%

CBOT豆油 41.54 1.22 3.0% -15.5%

CBOT小麦 648.75 1.50 0.2% -16.6%

CBOT稻米 1581.00 12.50 0.8% 6.4%

EU小麦 207.00 1.50 0.7% -17.3%

NYMEX原油期货 95.19 1.34 1.4% 3.7%

道琼工业指数 16,006 105 0.7% 22.1%

现货金 1242.29 -0.30 0.0% -25.8%

欧元/美元 1.3465 0.0027 0.2% 2.1%

美元指数 81.0430 -0.0690 -0.1% 1.6%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>(完) (编译 利棣儿；审校 母红)