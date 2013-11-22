芝加哥期市：CBOT大豆期货攀升2%，受助于出口需求和豆粕上涨

路透11月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨逾2%，因美国大豆出口需求强劲，且对现货豆粕的需求良好。

美国农业部表示，民间出口商卖出11.5万吨在2013/14年交付的美国大豆到中国。

市场也在消化周四美国农业部公布上周美国大豆销售多于预期的报告。

1月大豆 触及13.22美元，为该合约9月27日来最高，且为近月大豆合约自11月14日来的最高。1月大豆收高28美分，收报13.19-1/2美元。

豆粕涨幅在大豆市场最大，12月豆粕合约 盘中触及一周半高位每短吨428.80美元，收报427.80美元，上升16.8美元。

CBOT-12月豆粕 受助于投资人在下周首个交割通知日前回补空头。交易商预计，将没有豆粕交割。

本周，1月大豆合约 上升39美分或3%。12月豆粕合约 上涨4.2%，12月豆油 攀升1.7%。

CBOT-12月期权收盘时到期。

12月豆油合约 跌38美分，收报41.16美分。

今日CBOT大豆预估成交量为244,934口，豆粕为170,255口，豆油为145,212口。

以下为CBOT农产品期货在2020 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 422.25 -0.75 -0.2% -39.5%

CBOT大豆 1319.50 28.00 2.2% -7.0%

CBOT豆粕 427.80 16.80 4.1% 1.7%

CBOT豆油 41.16 -0.38 -0.9% -16.3%

CBOT小麦 649.50 0.75 0.1% -16.5%

CBOT稻米 1571.50 -9.50 -0.6% 5.8%

EU小麦 206.25 -0.50 -0.2% -17.6%

NYMEX原油期货 94.83 -0.61 -0.6% 3.3%

道琼工业指数 16,054 44 0.3% 22.5%

现货金 1243.14 0.79 0.1% -25.8%

欧元/美元 1.3547 0.0065 0.5% 2.7%

美元指数 80.7200 -0.3530 -0.4% 1.2%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>(完) (编译 利棣儿；审校 母红)