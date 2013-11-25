芝加哥期市：大豆期货升至两个月高位，受助于出口需求和实货供应吃紧

在大豆和豆粕期货升穿本月稍早触及的高位后浮现的技术性买盘使涨势加速。1月大豆合约 触及13.34-1/2美元的峰值，为9月20日以来合约最高位，后缩减涨幅，收报每蒲式耳13.29-1/4美元，上涨9-3/4美分。