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市场报道 | 2013年 11月 26日 星期二 06:01 BJT

芝加哥期市：大豆期货升至两个月高位，受助于出口需求和实货供应吃紧

路透11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一触及两个月高位，交易商称，受助于对美国大豆的出口需求，以及在12月期货交割前豆粕现货供应吃紧。

市场预计，在周五首个交割通知日没有12月豆粕合约交割，因现货市场价格高企。

在大豆和豆粕期货升穿本月稍早触及的高位后浮现的技术性买盘使涨势加速。1月大豆合约 触及13.34-1/2美元的峰值，为9月20日以来合约最高位，后缩减涨幅，收报每蒲式耳13.29-1/4美元，上涨9-3/4美分。

CBOT-12月豆粕合约 盘中触及9月16日以来最高439.60美元，后缩减涨幅，收报每短吨437.20美元，上扬9.4美元。

豆油期货收低，受累于豆粕/豆油套利交易。

美国农业部称，出口商报告出口销售12万吨美国大豆至不知名目的地，2014/15作物收割年度交割。

农业部报告称，上周出口检验美国大豆6,693.4万蒲式耳，低于市场预估区间7,500-8,500万蒲式耳。

12月豆油合约 收低0.50美分，报40.66美分。

今日CBOT大豆预估成交量为209,510口，豆粕为138,801口，豆油为137,328口。

以下为CBOT农产品期货在1949 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 424.75 2.50 0.6% -39.2%

CBOT大豆 1329.25 9.75 0.7% -6.3%

CBOT豆粕 437.20 9.40 2.2% 3.9%

CBOT豆油 40.66 -0.50 -1.2% -17.3%

CBOT小麦 652.50 3.00 0.5% -16.1%

CBOT稻米 1580.50 9.00 0.6% 6.4%

EU小麦 207.25 0.75 0.4% -17.2%

NYMEX原油期货 94.19 -0.65 -0.7% 2.6%

道琼工业指数 16,098 33 0.2% 22.8%

现货金 1249.01 6.02 0.5% -25.4%

欧元/美元 1.3514 -0.0045 -0.3% 2.4%

美元指数 80.9400 0.2320 0.3% 1.5%

波罗的海

乾散货指数 1492 9 0.6% 113.4%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
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