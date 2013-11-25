芝加哥期市：大豆期货升至两个月高位，受助于出口需求和实货供应吃紧

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透11月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一触及两个月高位，交易商称，受助于对美国大豆的出口需求，以及在12月期货交割前豆粕现货供应吃紧。
市场预计，在周五首个交割通知日没有12月豆粕合约交割，因现货市场价格高企。
在大豆和豆粕期货升穿本月稍早触及的高位后浮现的技术性买盘使涨势加速。1月大豆合约 触及13.34-1/2美元的峰值，为9月20日以来合约最高位，后缩减涨幅，收报每蒲式耳13.29-1/4美元，上涨9-3/4美分。
CBOT-12月豆粕合约 盘中触及9月16日以来最高439.60美元，后缩减涨幅，收报每短吨437.20美元，上扬9.4美元。
豆油期货收低，受累于豆粕/豆油套利交易。
美国农业部称，出口商报告出口销售12万吨美国大豆至不知名目的地，2014/15作物收割年度交割。
农业部报告称，上周出口检验美国大豆6,693.4万蒲式耳，低于市场预估区间7,500-8,500万蒲式耳。
12月豆油合约 收低0.50美分，报40.66美分。
今日CBOT大豆预估成交量为209,510口，豆粕为138,801口，豆油为137,328口。
以下为CBOT农产品期货在1949 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 424.75 2.50 0.6% -39.2%
CBOT大豆 1329.25 9.75 0.7% -6.3%
CBOT豆粕 437.20 9.40 2.2% 3.9%
CBOT豆油 40.66 -0.50 -1.2% -17.3%
CBOT小麦 652.50 3.00 0.5% -16.1%
CBOT稻米 1580.50 9.00 0.6% 6.4%
EU小麦 207.25 0.75 0.4% -17.2%
NYMEX原油期货 94.19 -0.65 -0.7% 2.6%
道琼工业指数 16,098 33 0.2% 22.8%
现货金 1249.01 6.02 0.5% -25.4%
欧元/美元 1.3514 -0.0045 -0.3% 2.4%
美元指数 80.9400 0.2320 0.3% 1.5%
波罗的海
乾散货指数 1492 9 0.6% 113.4%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。