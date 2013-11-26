芝加哥期市：CBOT大豆期货多数收低，12月豆粕升至合约高位

路透11月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二多数收低，交易商说，因市场在上日攀升至两个月高位后投资人锁定获利，但近月豆粕期货急升限制大豆跌势。
近月12月豆粕 急升至合约高位每短吨454美元，高于前一个高位451.20美元。近月12月豆粕收报450.20美元，上涨13美元，因在周五12月合约首个交割通知日前有回补空头。
美国农业部表示，民间出口商表示，销售36万吨美国大豆到不知名目的地，在2013/14年交割。
农业部也指出，出口商表示，原本销往中国的30万吨2013/14年交割的美国大豆订单被取消。
周五是12月合约首个交割通知日。交易商预计，没有豆粕合约交割，初步估计有500-1,000口豆油交割。
1月大豆合约 持平在13.29-1/4美元。
12月豆油合约 跌31美分，收报40.35美分。
今日CBOT大豆预估成交量为203,903口，豆粕为149,457口，豆油为133,462口。
以下为CBOT农产品期货在1940 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 418.50 -6.25 -1.5% -40.1%
CBOT大豆 1329.25 0.00 0.0% -6.3%
CBOT豆粕 450.20 13.00 3.0% 7.0%
CBOT豆油 40.35 -0.31 -0.8% -17.9%
CBOT小麦 646.50 -6.00 -0.9% -16.9%
CBOT稻米 1574.00 -6.50 -0.4% 5.9%
EU小麦 205.75 -1.50 -0.7% -17.8%
NYMEX原油期货 93.73 -0.36 -0.4% 2.1%
道琼工业指数 16,118 46 0.3% 23.0%
现货金 1241.29 -10.92 -0.9% -25.9%
欧元/美元 1.3571 0.0056 0.4% 2.9%
美元指数 80.6270 -0.2930 -0.4% 1.1%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)