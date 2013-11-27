芝加哥期市：CBOT大豆期货抹去早盘涨幅收跌，因获利了结

路透11月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，回吐早盘录得的涨幅，交易商说，因在近月大豆合约升至两个月高位和近月豆粕触及合约高点后有获利了结和技术性卖盘。

近月12月豆粕 领跌，收低4.30美元，报每短吨445.90美元，之前上涨至457.90美元合约高位，受助于在合约交割前的回补空头。

交易商预计，现货豆粕供应紧张，将令周五12月豆粕合约首个交割通知日没有豆粕合约交割。

预期周五将有500-2,000口CBOT-12月豆油合约交割。

美国农业部称，民间出口商表示，销售23.5万吨美国大豆到不知名的目的地，其中18万吨大豆将在2013/14年交割，5.5万吨将在2014/15年交割。

包括CBOT在内的美国市场周四因感恩节假期休市，周五1430 GMT恢复交易。

1月大豆合约 下跌9-1/4美分，报13.20美元。

12月豆油合约 跌35美分，收报40美分。

今日CBOT大豆预估成交量为213,806口，豆粕为121,131口，豆油为132,917口。

以下为CBOT农产品期货在1939 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 417.25 -1.25 -0.3% -40.2%

CBOT大豆 1320.00 -9.25 -0.7% -7.0%

CBOT豆粕 445.90 -4.30 -1.0% 6.0%

CBOT豆油 40.00 -0.35 -0.9% -18.6%

CBOT小麦 651.25 4.75 0.7% -16.3%

CBOT稻米 1583.50 9.50 0.6% 6.6%

EU小麦 207.50 1.50 0.7% -17.1%

NYMEX原油期货 92.23 -1.45 -1.6% 0.4%

道琼工业指数 16,092 19 0.1% 22.8%

现货金 1240.30 -2.60 -0.2% -25.9%

欧元/美元 1.3572 0.0001 0.0% 2.9%

美元指数 80.7280 0.1170 0.2% 1.2%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>(完) (编译 利棣儿；审校 母红)