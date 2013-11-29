芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于出口需求和大豆/玉米套利交易

《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
路透11月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，因对美国大豆出口需求持续强劲，且受大豆/玉米套利交易带动。美国市场本周因感恩节期期令交易日减少。
近月1月大豆合约 触及13.39-1/2美元高位，但低于周三所及的两个月高点13.41美元。
美国农业部表示，最新一周出口销售2013/14年美国大豆140.6万吨，以及2014/15年大豆36.49万吨，高于市场预期的70-130万吨(两年总计)。
美国农业部也表示，民间出口商称，销售11万吨2014/15年美国大豆往中国。
美国农业部说，周度出口销售30.79吨美国豆粕，高于市场预期的15-30万吨。
美国农业部表示，周度出口销售美国豆油1.88万吨，合乎市场预期。
CBOT表示，在12月合约首个交割通知日，没有12月豆粕合约交割，如预期一致。
CBOT-12月豆油交割总计1,371口合约，符合预期区间500-2,000口。
本周，1月大豆 上涨17美分，或1.3%。12月豆粕 本周攀升6.7%，12月豆油 下跌2.3%。
本月，1月大豆劲涨5.5%，结束连跌两个月的頽势。12月豆粕 大幅攀升13.1%。12月豆油 跌2.7%。
1月大豆合约 上涨16-1/2美分，报13.36-1/2美元。
近月12月豆粕 收高10.7美元，报每短吨456.6美元。
12月豆油合约 升0.22美分，收报40.22美分。
今日CBOT大豆预估成交量为117,461口，豆粕为58,364口，豆油为56,836口。
以下为CBOT农产品期货在1832 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 415.25 -2.00 -0.5% -40.5%
CBOT大豆 1336.50 16.50 1.3% -5.8%
CBOT豆粕 456.60 10.70 2.4% 8.6%
CBOT豆油 40.22 0.22 0.6% -18.2%
CBOT小麦 655.00 3.75 0.0% -15.8%
CBOT稻米 1596.00 12.50 0.8% 7.4%
EU小麦 209.75 1.00 0.5% -16.2%
NYMEX原油期货 92.73 0.43 0.5% 1.0%
道琼工业指数 16,086 -11 -0.1% 22.8%
现货金 1251.30 7.76 0.6% -25.3%
欧元/美元 1.3587 -0.0018 -0.1% 3.0%
美元指数 80.6610 -0.0610 -0.1% 1.1%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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