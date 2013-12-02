芝加哥期市：大豆期货走低，受累于获利了结和南美丰产前景

美国热股：超微半导体急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透12月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低，交易商称，受累于技术性抛售和近月合约触及两个月高位以及12月豆粕触及合约高位后出现的获利了结卖盘。
豆粕合约在大豆产品市场跌幅最大，12月豆粕合约 盘中出现一关键性逆转，这是一利空技术信号，该合约在触及合约高位461.80美元后回落，日内下跌9.6美元，收报每短吨447美元，低于前一日的日内低位。
上周大豆出口检验数据不及预期也打压大豆价格。美国农业部报告，上周出口检验美国大豆5,262.3万蒲式耳，低于市场预估的6,000-7,000万蒲式耳。
南美大豆丰产的前景重压市场。AgRural的巴西分析师将2013/14年巴西大豆产量预估从之前的8,870万蒲式耳上调至8,940万蒲式耳的纪录高位。
1月大豆期货合约 收跌15-1/4美分，报每蒲式耳13.21-1/4美元。
12月豆油合约 涨0.12美分，报40.34美分。
今日CBOT大豆预估成交量为185,847口，豆粕为79,778口，豆油为95,587口。
以下为CBOT农产品期货在1942 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 416.50 1.25 0.3% -40.4%
CBOT大豆 1321.25 -15.25 -1.1% -6.9%
CBOT豆粕 447.00 -9.60 -2.1% 6.3%
CBOT豆油 40.34 0.12 0.3% -17.9%
CBOT小麦 649.75 -5.25 -0.8% -16.5%
CBOT稻米 1590.00 -6.00 -0.4% 7.0%
EU小麦 210.00 0.25 0.1% -16.1%
NYMEX原油期货 93.93 1.21 1.3% 2.3%
道琼工业指数 16,044 -42 -0.3% 22.4%
现货金 1220.86 -31.13 -2.5% -27.1%
欧元/美元 1.3538 -0.0051 -0.4% 2.6%
美元指数 80.9150 0.2370 0.3% 1.4%
波罗的海
乾散货指数 1865 44 2.4% 166.8%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透4月6日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 306.5 177 304.9 8 * 5月 281.9 115 278.1 32 * 6月 269.7 367 266.1 18 * 7月 261.2 775 258.5 86 * 8月 252.9 1,485 250.5 423 * 9月 248.7 4,736 245.6 946 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)