芝加哥期市：大豆期货走低，受累于获利了结和南美丰产前景

路透12月2日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低，交易商称，受累于技术性抛售和近月合约触及两个月高位以及12月豆粕触及合约高位后出现的获利了结卖盘。

豆粕合约在大豆产品市场跌幅最大，12月豆粕合约 盘中出现一关键性逆转，这是一利空技术信号，该合约在触及合约高位461.80美元后回落，日内下跌9.6美元，收报每短吨447美元，低于前一日的日内低位。

上周大豆出口检验数据不及预期也打压大豆价格。美国农业部报告，上周出口检验美国大豆5,262.3万蒲式耳，低于市场预估的6,000-7,000万蒲式耳。

南美大豆丰产的前景重压市场。AgRural的巴西分析师将2013/14年巴西大豆产量预估从之前的8,870万蒲式耳上调至8,940万蒲式耳的纪录高位。

1月大豆期货合约 收跌15-1/4美分，报每蒲式耳13.21-1/4美元。

12月豆油合约 涨0.12美分，报40.34美分。

今日CBOT大豆预估成交量为185,847口，豆粕为79,778口，豆油为95,587口。

以下为CBOT农产品期货在1942 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 416.50 1.25 0.3% -40.4%

CBOT大豆 1321.25 -15.25 -1.1% -6.9%

CBOT豆粕 447.00 -9.60 -2.1% 6.3%

CBOT豆油 40.34 0.12 0.3% -17.9%

CBOT小麦 649.75 -5.25 -0.8% -16.5%

CBOT稻米 1590.00 -6.00 -0.4% 7.0%

EU小麦 210.00 0.25 0.1% -16.1%

NYMEX原油期货 93.93 1.21 1.3% 2.3%

道琼工业指数 16,044 -42 -0.3% 22.4%

现货金 1220.86 -31.13 -2.5% -27.1%

欧元/美元 1.3538 -0.0051 -0.4% 2.6%

美元指数 80.9150 0.2370 0.3% 1.4%

波罗的海

乾散货指数 1865 44 2.4% 166.8%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)