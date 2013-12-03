芝加哥期市：CBOT大豆收盘涨跌不一，技术因素及中国忧虑压低近月合约

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透12月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌不一，技术因素及忧虑中国可能取消部份美国大豆订单拖累近月大豆合约走低。
交易商表示，传闻中国可能取消1月交付的六批美国船货。
南美天气有利作物生长，且预期巴西大豆收成将创纪录高位，向市场施压。民间分析公司Economics将2013/14年巴西大豆收成预估上调至8,800万吨，之前预估为8,670万吨。
交投最活跃的CBOT-1月豆油 跌穿40.00美分，为两个月来首次。在价格跌穿上周低位40.20美分后，卖盘加速。1月豆油收报40.11美分，下跌0.49美分。
CBOT表示，没有12月豆粕交割，12月豆油交割总计453口。
1月大豆期货合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳13.19-3/4美元。
12月豆粕合约 下跌0.9美元，收报每短吨446.1美元，
12月豆油合约 涨0.44美分，报39.90美分。
今日CBOT大豆预估成交量为200,329口，豆粕为84,520口，豆油为101,817口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。