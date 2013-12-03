芝加哥期市：CBOT大豆收盘涨跌不一，技术因素及中国忧虑压低近月合约

路透12月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌不一，技术因素及忧虑中国可能取消部份美国大豆订单拖累近月大豆合约走低。

交易商表示，传闻中国可能取消1月交付的六批美国船货。

南美天气有利作物生长，且预期巴西大豆收成将创纪录高位，向市场施压。民间分析公司Economics将2013/14年巴西大豆收成预估上调至8,800万吨，之前预估为8,670万吨。

交投最活跃的CBOT-1月豆油 跌穿40.00美分，为两个月来首次。在价格跌穿上周低位40.20美分后，卖盘加速。1月豆油收报40.11美分，下跌0.49美分。

CBOT表示，没有12月豆粕交割，12月豆油交割总计453口。

1月大豆期货合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳13.19-3/4美元。

12月豆粕合约 下跌0.9美元，收报每短吨446.1美元，

12月豆油合约 涨0.44美分，报39.90美分。

今日CBOT大豆预估成交量为200,329口，豆粕为84,520口，豆油为101,817口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>(完) (编译 利棣儿；审校 母红)