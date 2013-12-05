芝加哥期市：大豆期货多数收跌，因技术性卖盘和南美丰产前景

路透12月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四多数收跌，交易商称，因技术性卖盘和南美大豆丰产前景。

巴西企业Agroconsult的合伙人兼分析师称，巴西2013/14年大豆产量将为创纪录的9,070万吨。

美元走软支撑市场。

美国农业部称，民间出口商报告销售11万吨美国大豆至中国，2014/15销售年度交割。

农业部报告称，上周出口销售2013/14年大豆80.52万吨，销售2014/15年大豆35.56万吨，共计1,160,800吨。与90-120万吨的市场预期一致。

农业部报告称，上周出口销售美国豆粕13.09万吨(旧作和新作合计)，预计为销售25-30万吨。

农业部报告称，上周出口销售美国豆油1,400吨，低于预期的2-4万吨。

CBOT报告无12月豆粕合约交割，有684口豆油合约交割。

1月大豆期货合约 收跌1-1/2美分，报每蒲式耳13.28美元。

12月豆粕合约 收挫1.8美元，报每短吨446.1美元。12月豆油合约 涨0.24美分，报40.38美分。

今日CBOT大豆预估成交量为204,062口，豆粕为62,230口，豆油为71,285口。

以下为CBOT农产品期货在2034GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 724.00 -6.75 -0.9% 12.0%

CBOT大豆 1496.25 0.25 0.0% 24.8%

CBOT豆粕 455.40 -2.30 -0.5% 47.2%

CBOT豆油 49.79 -0.20 -0.4% -4.4%

CBOT小麦 808.00 -6.00 -0.7% 23.8%

CBOT稻米 1520.50 -21.50 -1.4% 4.1%

EU小麦 257.75 -2.50 -1.0% 27.3%

NYMEX原油期货 87.35 0.62 0.7% -11.6%

道琼工业指数 13,211 76 0.6% 8.1%

现货金 1696.66 1.57 0.1% 8.5%

欧元/美元 1.3160 -0.0028 -0.2% 1.7%

美元指数 79.5670 -0.0120 0.0% -0.8%

波罗的海

乾散货指数 766 -18 -2.3% -55.9%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)