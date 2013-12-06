芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因预期南美大豆丰产

标题新闻：本周美国活跃钻机增10座至662座，连升第11周，本季增幅为2011年第二季来最大－贝克休斯
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路透12月6日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周五走低，因预期南美大豆丰产，但豆粕市场走强使跌幅受限，交易商称，美国遭冷锋侵袭提振对豆粕的需求。
CBOT-1月大豆合约 处于昨日的交投区间内。该合约收报13.25-1/2美元，跌2-1/2美分。
豆油因豆粕/豆油价差而承压。
市场预计农业部下周公布的月度供需报告将上调巴西和阿根廷大豆产量预期。
美国农业部称民间出口商向不知名目的地出口美国大豆38.415万吨，其中18.915万吨在2013/14年交割，19.5万吨在2014/15年交割。
本周，CBOT-1月大豆合约 跌11美分，或0.8%，终止两周连升。1月豆粕合约 回落2.1%。1月豆油合约 基本持稳，上周收跌2.4%。
12月豆粕合约 收高1.2美元，报每短吨447.3美元。12月豆油合约 跌0.10美分，报40.28美分。
今日CBOT大豆预估成交量为178,131口，豆粕为86,644口，豆油为114,578口。
以下为CBOT农产品期货在2034GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 724.00 -6.75 -0.9% 12.0%
CBOT大豆 1496.25 0.25 0.0% 24.8%
CBOT豆粕 455.40 -2.30 -0.5% 47.2%
CBOT豆油 49.79 -0.20 -0.4% -4.4%
CBOT小麦 808.00 -6.00 -0.7% 23.8%
CBOT稻米 1520.50 -21.50 -1.4% 4.1%
EU小麦 257.75 -2.50 -1.0% 27.3%
NYMEX原油期货 87.35 0.62 0.7% -11.6%
道琼工业指数 13,211 76 0.6% 8.1%
现货金 1696.66 1.57 0.1% 8.5%
欧元/美元 1.3160 -0.0028 -0.2% 1.7%
美元指数 79.5670 -0.0120 0.0% -0.8%
波罗的海
乾散货指数 766 -18 -2.3% -55.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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路透3月31日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的美国工 业生产和产能利用率的年度修正数据。 在以下表格，“产出”是工业产出较上月或较上年同期的百分比变动 ，“产能利用率”是一个月或一年的总工业产能利用率。月度数据是经季 节调整，年度数据没有经季节调整(2012=100)。 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.1 持平 75.9 75.4 17年1月 -0.1 -0.1 75.9 75.5 16年12月 0.7 0.6 76.0 75.6 制造业 产出 前值 产能利用率 前值 17年2月 0.5 0.5 75.8 75.6 17年1月 0.6
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。