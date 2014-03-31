芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月大豆上扬至六个半月高位

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一涨跌互见，近月合约大涨1.9%至六个半月高位，因美国农业部季度库存报告证实美国国内供应仍紧张。
新作合约走软，受到农业部种植意向报告显示农户计划大豆种植面积为创纪录的8,149.3万英亩，高于市场预估均值。
指标CBOT-5月大豆合约 高见14.66-1/2美元，为近月合约自9月13日来最高。结算价报14.64美元，升27-1/2美分。
备受关注的7月/11月合约价差SK4-X4盘中创下历史高位，收盘报7月溢价2.43美元。
3月份，近月大豆期货升3.4%，首季大涨11.4%。
豆粕期货跟随大豆期货升势，豆油期货因需求清淡而走软。
5月豆粕 上扬10.9美元，报每短吨479.3美元。5月豆油合约 跌0.06美分，收报40.42美分。
美国农业部报告显示，截至3月1日的美国大豆库存为9.92亿蒲式耳，较市场预估高300万蒲式耳。
美国农业部还表示，最近一周出口检验大豆506,039吨，市场预估为52.5-67.5万吨。
今日CBOT大豆预估成交量为240,701口，豆粕为78,849口，豆油为93,988口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0-#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)
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