芝加哥期市：大豆期货收涨，受助于月度供需报告公布前的头寸调整

路透芝加哥6月10日 - 美国大豆期货周二上扬，交易商称，受助于美国农业部月度供需报告公布前的头寸调整。市场预计，报告将显示大豆供应进一步收紧。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货 盘中下跌至接近隔夜时段交易中触及的一个月低位，之后出现的部分低吸买盘也支撑市场。

7月大豆期货 盘中未能升穿位于50日移动均线的技术阻力位后回落，收在远低于日高的水平。该合约收高5-1/2美分，报每蒲式耳14.62-1/2美元。

豆粕期货也走高，因供应紧蹙支撑现货市场基差，尽管只有例行的需求。

豆油期货走低，因在连涨两日后有少量获利了结卖盘。

7月豆粕合约 收高2.3美元，报每短吨484.5美元。7豆油合约 跌0.34美分，报38.94美分。

今日CBOT大豆预估成交量为205,191口，豆粕为91,372口，豆油为108,328口。(完)

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