芝加哥期市：大豆期货收涨，受助于月度供需报告公布前的头寸调整

美国热股：Alphabet第一季获利急升29%，盘初上扬逾4%
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
路透芝加哥6月10日 - 美国大豆期货周二上扬，交易商称，受助于美国农业部月度供需报告公布前的头寸调整。市场预计，报告将显示大豆供应进一步收紧。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货 盘中下跌至接近隔夜时段交易中触及的一个月低位，之后出现的部分低吸买盘也支撑市场。
7月大豆期货 盘中未能升穿位于50日移动均线的技术阻力位后回落，收在远低于日高的水平。该合约收高5-1/2美分，报每蒲式耳14.62-1/2美元。
豆粕期货也走高，因供应紧蹙支撑现货市场基差，尽管只有例行的需求。
豆油期货走低，因在连涨两日后有少量获利了结卖盘。
7月豆粕合约 收高2.3美元，报每短吨484.5美元。7豆油合约 跌0.34美分，报38.94美分。
今日CBOT大豆预估成交量为205,191口，豆粕为91,372口，豆油为108,328口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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