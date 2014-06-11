芝加哥期市：大豆期货跌至一个月低位，因技术性卖盘和农业部全球库存数据

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透6月11日 - 美国大豆期货周三跌至一个月低位，交易商称，因技术性卖盘，以及农业部6月供需报告公布后现货大豆价格走低。农业部报告对市场的支撑作用不大。
交易商称，在大豆价格过去三周自10个月高位回落约0.80美元后，市场的技术面十分疲弱。
美国农业部预计，旧作结转库存为1.25亿蒲式耳，新作结转库存为3.25亿蒲式耳。新旧作库存预估都较政府之前的预估低500万蒲式耳。
不过，农业部上调了对全球2013/14和2014/15年大豆结转库存预估。农业部预计，2013/14年大豆结转库存为6,717万吨，高于分析师的平均预期6,643万吨。
CBOT-7月大豆期货 盘中跌至14.44-1/2美元，为5月7日以来最低，后缩减跌幅，收报每蒲式耳14.45-1/2美元，日内下跌17美分。CBOT-7月豆粕合约 在100日移动均线切入位482.20美元附近寻获支撑，收报每短吨482.3美元，下跌2.2美元。
7月豆油合约 跌0.52美分，报38.42美分。
今日CBOT大豆预估成交量为236,329口，豆粕为96,526口，豆油为107,697口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)