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市场报道 | 2014年 6月 12日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货跌至一个月低位，因技术性卖盘和农业部全球库存数据

路透6月11日 - 美国大豆期货周三跌至一个月低位，交易商称，因技术性卖盘，以及农业部6月供需报告公布后现货大豆价格走低。农业部报告对市场的支撑作用不大。

交易商称，在大豆价格过去三周自10个月高位回落约0.80美元后，市场的技术面十分疲弱。

美国农业部预计，旧作结转库存为1.25亿蒲式耳，新作结转库存为3.25亿蒲式耳。新旧作库存预估都较政府之前的预估低500万蒲式耳。

不过，农业部上调了对全球2013/14和2014/15年大豆结转库存预估。农业部预计，2013/14年大豆结转库存为6,717万吨，高于分析师的平均预期6,643万吨。

CBOT-7月大豆期货 盘中跌至14.44-1/2美元，为5月7日以来最低，后缩减跌幅，收报每蒲式耳14.45-1/2美元，日内下跌17美分。CBOT-7月豆粕合约 在100日移动均线切入位482.20美元附近寻获支撑，收报每短吨482.3美元，下跌2.2美元。

7月豆油合约 跌0.52美分，报38.42美分。

今日CBOT大豆预估成交量为236,329口，豆粕为96,526口，豆油为107,697口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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