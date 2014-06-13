芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于技术性买盘

路透芝加哥6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上扬，交易商称，受助于价格在周四跌至3月24日以来的最低位后出现的一波技术性买盘。

指标CBOT-7月大豆合约 在100日移动均线寻获支撑，该合约自2月3日以来从未收在该水平之下。

周四价格急跌还引发一波空头回补，给价格带来进一步支撑，交易商在周末前调整头寸。

民间预测机构Informa Economics下调美国大豆种植面积预估周五扶助推高价格。

旧作大豆合约涨幅超过新作合约，因天气状况有利于中西部很多地区的大豆作物生长。交易商称，下周天气预报可能重压大豆期价。

本周，近月大豆合约 下跌2.1%，连跌第三周。

豆油期货也上扬，跟随能源市场涨势，因担忧伊拉克的暴力冲突。CBOT-7月豆油合约 盘中突破位于20日移动均线的阻力位。

市场出脱豆粕多头/豆油空头套利交易也是豆油期价收涨，豆粕期货收跌的原因之一。

豆粕期货 盘中触及3月28日最低，本周收跌4.1%，豆油期货 本周上扬1.9%。

7月大豆期货合约 收升10-1/2美分，报每蒲式耳14.25-3/4美元。

7月豆粕合约 收跌1.3美元，报每短吨467.9美元。7月豆油合约 涨1.11美分，报39.69美分。

今日CBOT大豆预估成交量为141,725口，豆粕为76,315口，豆油为114,602口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)