芝加哥期市：CBOT大豆期货在震荡交投中收涨，近月合约领涨

路透6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一在震荡交投中收涨，近月7月合约 领涨，因交易商在主要政府报告公布前回补空头头寸。

分析师预计，美国农业部的周度作物生长报告将显示，上周美国大豆优良率为71%，低于之前一周的73%，但仍高于往年同期均值，上周中西部出现强降雨。

市场在农业部6月30日公布种植面积和季度库存报告前调整头寸，从过往的情况来看，该报告通常会影响市况。

农业部报告，上周出口检验大豆61,847吨，低于市场预估的7.5-17.5万吨。

中国公布的利好经济数据早盘支撑市场。汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。

CBOT-7月大豆期货 收涨9美分，报每蒲式耳14.24-3/4美元，在100日移动均线切入位14.21美元之上。

豆油期货收涨，跟随中国大连豆油期货和马来西亚棕榈油期货的涨势。

7月豆粕合约 收跌4.3美元，报每短吨394.6美元。7月豆油合约 涨0.62美分，报40.66美分。

今日CBOT大豆预估成交量为181,428口，豆粕为81,468口，豆油为96,642口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>