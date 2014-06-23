芝加哥期市：CBOT大豆期货在震荡交投中收涨，近月合约领涨

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一在震荡交投中收涨，近月7月合约 领涨，因交易商在主要政府报告公布前回补空头头寸。
分析师预计，美国农业部的周度作物生长报告将显示，上周美国大豆优良率为71%，低于之前一周的73%，但仍高于往年同期均值，上周中西部出现强降雨。
市场在农业部6月30日公布种植面积和季度库存报告前调整头寸，从过往的情况来看，该报告通常会影响市况。
农业部报告，上周出口检验大豆61,847吨，低于市场预估的7.5-17.5万吨。
中国公布的利好经济数据早盘支撑市场。汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，且为今年首度回升至荣枯线上方。
CBOT-7月大豆期货 收涨9美分，报每蒲式耳14.24-3/4美元，在100日移动均线切入位14.21美元之上。
豆油期货收涨，跟随中国大连豆油期货和马来西亚棕榈油期货的涨势。
7月豆粕合约 收跌4.3美元，报每短吨394.6美元。7月豆油合约 涨0.62美分，报40.66美分。
今日CBOT大豆预估成交量为181,428口，豆粕为81,468口，豆油为96,642口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
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路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5