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市场报道 | 2014年 6月 25日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货收跌，因技术性卖盘和中西部天气状况有利作物生长

路透6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌，交易商称，因多头在下周交割期前结清现货7月合约等技术性卖盘，以及美国中西部天气状况总体有利作物生长。

CBOT－7月大豆合约 收跌11-1/4美分，报每蒲式耳14.13-1/2美元。新作CBOT-11月合约 收跌9-1/4美分，报每蒲式耳12.24-1/2美元。

美国农业部周一晚些时候报告，上周美国大豆优良率为72%，较之前一周低1个百分点，但高于多数分析师的预期。

市场更多关注湿度充足提振美国中西部大豆产量前景，而忽视部分地区遭遇洪涝的消息，因他们认为这只是局部性问题。

中国政府在周度国储大豆拍卖中仅售出44,741吨，仅相当于354,726吨标售规模的12.6%，较之前一周减少39%，因前几周的销售导致市场供应增加。

投资者在6月30日美国农业部公布种植面积和季度库存报告前调整头寸。路透调查显示，分析师的平均预期为，截至6月1日，美国大豆库存为3.78亿蒲式耳，为1977年以来最低。

豆油期货收高，跟随中国大连豆油期货 和马来西亚棕榈油期货 涨势。豆粕期货收跌，因交易商出脱看涨豆粕/看跌都有的套利交易。

7月豆粕合约 收挫7.4美元，报每短吨448.4美元。7月豆油合约 涨0.29美分，报40.97美分。

今日CBOT大豆预估成交量为178,086口，豆粕为79,304口，豆油为112,626口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 李军)
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