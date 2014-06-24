芝加哥期市：大豆期货收跌，因技术性卖盘和中西部天气状况有利作物生长

台湾已公布经济指标--2017/4/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透6月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌，交易商称，因多头在下周交割期前结清现货7月合约等技术性卖盘，以及美国中西部天气状况总体有利作物生长。
CBOT－7月大豆合约 收跌11-1/4美分，报每蒲式耳14.13-1/2美元。新作CBOT-11月合约 收跌9-1/4美分，报每蒲式耳12.24-1/2美元。
美国农业部周一晚些时候报告，上周美国大豆优良率为72%，较之前一周低1个百分点，但高于多数分析师的预期。
市场更多关注湿度充足提振美国中西部大豆产量前景，而忽视部分地区遭遇洪涝的消息，因他们认为这只是局部性问题。
中国政府在周度国储大豆拍卖中仅售出44,741吨，仅相当于354,726吨标售规模的12.6%，较之前一周减少39%，因前几周的销售导致市场供应增加。
投资者在6月30日美国农业部公布种植面积和季度库存报告前调整头寸。路透调查显示，分析师的平均预期为，截至6月1日，美国大豆库存为3.78亿蒲式耳，为1977年以来最低。
豆油期货收高，跟随中国大连豆油期货 和马来西亚棕榈油期货 涨势。豆粕期货收跌，因交易商出脱看涨豆粕/看跌都有的套利交易。
7月豆粕合约 收挫7.4美元，报每短吨448.4美元。7月豆油合约 涨0.29美分，报40.97美分。
今日CBOT大豆预估成交量为178,086口，豆粕为79,304口，豆油为112,626口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64% 年变动率 4/24 1620 M2年增率 3月 -- +3.56% * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620
以下为路透中文新闻为您整理的4月17日-21日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。 公开市场操作: --鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。