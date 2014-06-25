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市场报道 | 2014年 6月 26日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货受少量技术性买盘带动收高

路透6月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小涨，交易商称受少量技术性买盘带动，且美国现货市场坚挺。

市场在农业部6月30日公布种植面积和季度库存报告前调整头寸，市场预计该报告间显示美国截至6月1日大豆库存为37年最低，且种植面积为历来最高。

美国中西部天气状况有利作物生长，令期货涨幅受限。

7月大豆期货 结算价升2-1/4美分，报14.15-3/4美元，保持在昨日的交投区间内。

8月合约 升穿100日移动均线切入位13.64-1/2美元，但之后缩减涨幅，结算价报13.61-3/4美元，升4美分。

新作11月大豆合约 结算价升4-1/2美分，报12.29美元，正好是50日移动均线切入位。

7月豆油合约 在触及一个月高位41.15美分后遭遇获利回吐下滑，结算价跌0.32美分，报40.65美分。

7月豆粕合约 收高3.5美元，报每短吨390.6美元。

今日CBOT大豆预估成交量为150,020口，豆粕为67,098口，豆油为77,925口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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