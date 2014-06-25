芝加哥期市：CBOT大豆期货受少量技术性买盘带动收高

欧洲汇市：英镑兑欧元大跌，法国大选结果缓解对欧元的担忧
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透6月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小涨，交易商称受少量技术性买盘带动，且美国现货市场坚挺。
市场在农业部6月30日公布种植面积和季度库存报告前调整头寸，市场预计该报告间显示美国截至6月1日大豆库存为37年最低，且种植面积为历来最高。
美国中西部天气状况有利作物生长，令期货涨幅受限。
7月大豆期货 结算价升2-1/4美分，报14.15-3/4美元，保持在昨日的交投区间内。
8月合约 升穿100日移动均线切入位13.64-1/2美元，但之后缩减涨幅，结算价报13.61-3/4美元，升4美分。
新作11月大豆合约 结算价升4-1/2美分，报12.29美元，正好是50日移动均线切入位。
7月豆油合约 在触及一个月高位41.15美分后遭遇获利回吐下滑，结算价跌0.32美分，报40.65美分。
7月豆粕合约 收高3.5美元，报每短吨390.6美元。
今日CBOT大豆预估成交量为150,020口，豆粕为67,098口，豆油为77,925口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 利棣儿)
不过在马克龙和勒庞进入第二轮投票后，欧元全线上涨，投资者不再担心勒庞可能赢得总统大选。极右翼候选人勒庞声称要带领法国退出欧元区。
路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓较周四增加0.5 2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.29%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,607,757.5 4月21日 27,464,990.6 4月20日 142,766.9 0.52% iShares 325,361,508.7 4月21日 326,308,164.7 4月20日 -946,656.0 -0.29% (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
* 澳洲央行下周(5月2日)料维持政策不变，FOMC下周也将开会(5月2-3日) (完) (编译 孙国玉；审校 汪红英)