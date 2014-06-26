芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，近月合约受旧作出口数据带动领涨

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高，交易商称，美国农业部发布高于预期的旧作大豆周度出口销售报后，现货月7月合约1SN4>领涨。
美国农业部公布，上周出口销售2013/14年度大豆31.72万吨，2014/15年度大豆45.76万吨。
“(旧作大豆出口销售数据)无疑是个惊喜，北方潮湿天气仍是隐忧，预报周末明尼苏达州将有强降雨，”Newedge USA的Dan Cekander表示。
现货月7月合约 突破阻力位100日移动均线切入位14.26美元，触及两周新高14.38-3/4美元，结算价报14.37美元，升21-1/4美分。
指标11月大豆 触及近一个月高位12.46-1/4美元，结算价报12.44-1/4美元，升15-1/4美分。
7月豆粕 大涨3%，突破位于10日移动均线的阻力水准，结算价报每短吨465.50美元，为6月16日来最高收位。
豆油期货下滑，7月豆油合约 跌0.14美分，报40.51美分。
今日CBOT大豆预估成交量为192,037口，豆粕为83,734口，豆油为95,341口。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。