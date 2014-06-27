芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，静待农业部库存和种植面积报告

路透6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五走低，交易商称，受累于获利了结和农业部下周一公布关键报告前的获利了结。

据称市场上有看涨的大豆和豆粕套利交易，近月合约跑赢远月合约。

农业部将在下周一公布季度种植面积和库存数据，预计报告将显示，美国6月1日大豆库存为1977年以来最低，是支撑近月合约的因素之一，2014年大豆种植面积触及纪录高位，令远月合约承压。

尽管预报称周末中西部西北部土壤湿度充裕的地区将有降雨，令人担忧，但美国多数地区的天气状况仍对作物生长有利，这也对大豆期价不利。

在下周一CBOT-7月合约首个交割通知日前，交易商预计，将有最多25口大豆合约交割，无豆粕合约交割，0-2,000口豆油合约交割。

豆油期货走低，因马来西亚棕榈油期货回落，以及美国能源资料协会(EIA)的月报显示，美国4月生物柴油产量降至9,300万加仑，一个月前为9,900万加仑。

本周，现货月大豆合约 上涨1.15%，为五个月来首次上扬。现货月豆粕合约 攀升2.3%，现货月豆油合约 回落0.4%，终止三周连涨。

7月大豆期货合约 收跌5美分，报每蒲式耳14.32美元。

7月豆粕合约 收高4.3美元，报每短吨469.8美元。7月豆油合约 跌0.53美分，报39.98美分。

今日CBOT大豆预估成交量为201,178口，豆粕为76,076口，豆油为76,079口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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