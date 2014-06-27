芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，静待农业部库存和种植面积报告

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月18日
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
路透6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五走低，交易商称，受累于获利了结和农业部下周一公布关键报告前的获利了结。
据称市场上有看涨的大豆和豆粕套利交易，近月合约跑赢远月合约。
农业部将在下周一公布季度种植面积和库存数据，预计报告将显示，美国6月1日大豆库存为1977年以来最低，是支撑近月合约的因素之一，2014年大豆种植面积触及纪录高位，令远月合约承压。
尽管预报称周末中西部西北部土壤湿度充裕的地区将有降雨，令人担忧，但美国多数地区的天气状况仍对作物生长有利，这也对大豆期价不利。
在下周一CBOT-7月合约首个交割通知日前，交易商预计，将有最多25口大豆合约交割，无豆粕合约交割，0-2,000口豆油合约交割。
豆油期货走低，因马来西亚棕榈油期货回落，以及美国能源资料协会(EIA)的月报显示，美国4月生物柴油产量降至9,300万加仑，一个月前为9,900万加仑。
本周，现货月大豆合约 上涨1.15%，为五个月来首次上扬。现货月豆粕合约 攀升2.3%，现货月豆油合约 回落0.4%，终止三周连涨。
7月大豆期货合约 收跌5美分，报每蒲式耳14.32美元。
7月豆粕合约 收高4.3美元，报每短吨469.8美元。7月豆油合约 跌0.53美分，报39.98美分。
今日CBOT大豆预估成交量为201,178口，豆粕为76,076口，豆油为76,079口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6
4月18日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:51时,1港元=0.88591 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.25 7.91 2.46 南玻 11.04 5.75 2.17 深康佳 4.61 2.85 1.83 ST中华 10.07 4.14 2.75 ST中冠
路透首尔4月18日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超113 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月18日 11.3 38.2 -47.6 ^4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6