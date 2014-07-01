芝加哥期市：CBOT大豆期货延续跌势，新作合约领跌

美国股市：纳斯达克指数开盘创纪录高位，因马克龙赢得法国大选首轮投票
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透芝加哥7月1日 - 美国大豆期货周二连跌第三日，交易商称因预期美国丰产。
新作合约跌幅最大，11月期货 挫至2月19日来最低。
现货市场大豆供应吃紧为旧作合约提供了支撑，限制了旧作合约的跌幅。
8月合约 在200日移动均线切入位寻找技术支撑。
交易商表示，市场还在消化美国农业部的报告，报告显示大豆种植面积创纪录，超过预估。
豆粕期货也下滑，但豆油期货跳升，因在连跌四日后出现一波温和的低吸买盘。
7月大豆期货合约 收跌1/2美分，报每蒲式耳14.00美元。
7月豆粕合约 收挫2.2美元，报每短吨456.1美元。7月豆油合约 微升0.02美分，报38.87美分。
今日CBOT大豆预估成交量为240,359口，豆粕为104,789口，豆油为130,103口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
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