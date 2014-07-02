芝加哥期市：CBOT大豆期货延续跌势，因天气状况良好和技术性卖盘

路透芝加哥7月2日 - 美国大豆期货周三连跌第四日，交易商称，因大豆播种面积创纪录，以及天气预报显示中西部天气状况良好，有利于作物生长。

近月合约 连跌四日为4月23日以来最长跌势，当时该合约也录得四日连跌。在最新一波跌势中，该合约累计跌幅达3.1%。

交易商称，投机资金结清多头头寸，这些投机客因美国大豆库存吃紧而在近几个月不断累积多头头寸。

CBOT-8月大豆期货 在200日移动均线寻获技术支撑。该合约自2月13日以来从未跌至该水准之下。该合约收跌13美分，报每蒲式耳13.14-3/4美元。

在农业部周四上午公布周度出口报告前，分析师预计，报告将显示，上周美国旧作大豆出口0-15万吨。新作大豆出口30-50万吨。

豆粕和豆油期货也走低，因原油期价骤降，加重了豆油市场的压力。

CBOT-8月豆粕合约 收在200日移动均线之下，为11月7日来首见。该合约收跌3.3美元，报每短吨426.7美元。

8月豆油合约 跌0.40美分，报每磅38.57美分。

今日CBOT大豆预估成交量为159,685口，豆粕为74,616口，豆油为82,190口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)