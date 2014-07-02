芝加哥期市：CBOT大豆期货延续跌势，因天气状况良好和技术性卖盘

《焦点》英国国会同意特雷莎梅将大选提前至6月8日进行
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透芝加哥7月2日 - 美国大豆期货周三连跌第四日，交易商称，因大豆播种面积创纪录，以及天气预报显示中西部天气状况良好，有利于作物生长。
近月合约 连跌四日为4月23日以来最长跌势，当时该合约也录得四日连跌。在最新一波跌势中，该合约累计跌幅达3.1%。
交易商称，投机资金结清多头头寸，这些投机客因美国大豆库存吃紧而在近几个月不断累积多头头寸。
CBOT-8月大豆期货 在200日移动均线寻获技术支撑。该合约自2月13日以来从未跌至该水准之下。该合约收跌13美分，报每蒲式耳13.14-3/4美元。
在农业部周四上午公布周度出口报告前，分析师预计，报告将显示，上周美国旧作大豆出口0-15万吨。新作大豆出口30-50万吨。
豆粕和豆油期货也走低，因原油期价骤降，加重了豆油市场的压力。
CBOT-8月豆粕合约 收在200日移动均线之下，为11月7日来首见。该合约收跌3.3美元，报每短吨426.7美元。
8月豆油合约 跌0.40美分，报每磅38.57美分。
今日CBOT大豆预估成交量为159,685口，豆粕为74,616口，豆油为82,190口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26