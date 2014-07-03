芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因长周末前投资基金结清多头仓位

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥7月3日 - 美国大豆期货周四连跌第五天，交易商称因在三日长周末前有投资基金结清多头仓位。
近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 本周重挫3.1%，因美国农业部周一报告显示大豆播种面积创纪录。
民间分析公司Informa Economics周四将美国大豆产量预估由35.91亿上调至37亿蒲式耳，给大豆带来进一步的压力。
大豆期货连跌五日是去年3月来的最长跌势，期内跌幅达到了3.5%。
8月大豆期货 跌穿100日移动均线切入位的关键技术支撑位，为2月13日来首见。该合约结算价报12.99-3/4美元，跌15美分。
豆油期货小涨，受空头回补带动从逾三周低点反弹。8月豆油合约 升0.10美分，报每磅38.67美分。
豆粕期货收低，此前8月合约 未能升穿200日移动均线切入位。8月豆粕合约 收跌9美元，报每短吨417.7美元。
今日CBOT大豆预估成交量为130,794口，豆粕为65,351口，豆油为71,964口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。