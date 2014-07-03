芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因长周末前投资基金结清多头仓位

路透芝加哥7月3日 - 美国大豆期货周四连跌第五天，交易商称因在三日长周末前有投资基金结清多头仓位。

近月芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 本周重挫3.1%，因美国农业部周一报告显示大豆播种面积创纪录。

民间分析公司Informa Economics周四将美国大豆产量预估由35.91亿上调至37亿蒲式耳，给大豆带来进一步的压力。

大豆期货连跌五日是去年3月来的最长跌势，期内跌幅达到了3.5%。

8月大豆期货 跌穿100日移动均线切入位的关键技术支撑位，为2月13日来首见。该合约结算价报12.99-3/4美元，跌15美分。

豆油期货小涨，受空头回补带动从逾三周低点反弹。8月豆油合约 升0.10美分，报每磅38.67美分。

豆粕期货收低，此前8月合约 未能升穿200日移动均线切入位。8月豆粕合约 收跌9美元，报每短吨417.7美元。

今日CBOT大豆预估成交量为130,794口，豆粕为65,351口，豆油为71,964口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)