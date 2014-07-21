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市场报道 | 2014年 7月 22日 星期二 04:57 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因美国天气状况仍有利作物生长

路透芝加哥7月21日 - 美国大豆期货周一下滑，近月8月合约 扭转稍早因向中国出口带动的升势，交易商称因美国作物生长条件仍理想。

豆粕期货表现不一，豆油期货触及合约低点，因马来西亚棕榈油价格下滑。

美国农业部报告，民间出口商向中国出口了12万吨大豆，2013/14年度付运，且向未具名目的地出口了13.5万吨豆粕，2014/15年度付运。

分析师表示，本周初美国玉米和大豆的状况基本同一周前一样，质量保持在历史高位水准，因玉米种植带天气适宜。

美国农业部报告，截至7月17日该周出口检验大豆96,915吨，符合分析师预估区间。

8月大豆期货合约 跌1美分，报每蒲式耳11.75-3/4美元。

8月豆粕合约 收高0.4美元，报每短吨380.7美元。8月豆油合约 收低0.43美分，报36.14美分。

今日CBOT大豆预估成交量为154,873口，豆粕为69,477口，豆油为74,479口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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