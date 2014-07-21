芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因美国天气状况仍有利作物生长

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥7月21日 - 美国大豆期货周一下滑，近月8月合约 扭转稍早因向中国出口带动的升势，交易商称因美国作物生长条件仍理想。
豆粕期货表现不一，豆油期货触及合约低点，因马来西亚棕榈油价格下滑。
美国农业部报告，民间出口商向中国出口了12万吨大豆，2013/14年度付运，且向未具名目的地出口了13.5万吨豆粕，2014/15年度付运。
分析师表示，本周初美国玉米和大豆的状况基本同一周前一样，质量保持在历史高位水准，因玉米种植带天气适宜。
美国农业部报告，截至7月17日该周出口检验大豆96,915吨，符合分析师预估区间。
8月大豆期货合约 跌1美分，报每蒲式耳11.75-3/4美元。
8月豆粕合约 收高0.4美元，报每短吨380.7美元。8月豆油合约 收低0.43美分，报36.14美分。
今日CBOT大豆预估成交量为154,873口，豆粕为69,477口，豆油为74,479口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美国商务部周一公布，美国3月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.2%。美国3月个人所得较前月增加0.2%(预估 为增加0.3%)。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国4月制造业指数降至12月来最低水准54.8，低于预估的56.5，3月为 57.2。 美国商务部公布，3月建筑支出较前月下降0.2%， 至1.218万亿美元，预估为增长0.4%。2月建筑支出修正后为上 升1.8%，前 值为增长0.8%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%)
路透5月1日 - 美国股市周一开盘走高，周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，达成一项联邦注资协议，避免政府本周晚些时候停摆的局面出现。