芝加哥期市：CBOT大豆期货续跌，因预报中西部天气更为潮湿

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥7月30日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连跌第二日，远月合约领跌，交易商称因预报美国中西部作物关键生长阶段天气更为潮湿。
新作11月大豆期货 交投最为活跃，下挫1.2%，跌穿10日移动均线的技术支撑位。
尾盘一波买盘将近月8月合约 推升至20日移动均线之上。
中午的天气预报显示，美国中西部几乎所有地区未来两周都将有降雨，在北部部分地区降雨量最高可能达到3英寸。
豆油期货跌至2009年10月来最低，因国内库存充裕以及需求低迷。一些空头回补将豆油期货从日低拉回。
豆粕期货下滑1.5%，因终端用户推迟购买。
分析师预计，美国农业部周四早报告将显示出口销售旧作大豆10-20万吨，新作大豆80-110万吨。
8月大豆期货 收低6美分，报12.20-1/2美元。
8月豆粕合约 收低7.8美元，报每短吨387.6美元。8月豆油合约 收低0.20美分，报36.05美分。
今日CBOT大豆预估成交量为153,085口，豆粕为74,543口，豆油为89,342口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。