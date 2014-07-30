芝加哥期市：CBOT大豆期货续跌，因预报中西部天气更为潮湿

路透芝加哥7月30日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连跌第二日，远月合约领跌，交易商称因预报美国中西部作物关键生长阶段天气更为潮湿。

新作11月大豆期货 交投最为活跃，下挫1.2%，跌穿10日移动均线的技术支撑位。

尾盘一波买盘将近月8月合约 推升至20日移动均线之上。

中午的天气预报显示，美国中西部几乎所有地区未来两周都将有降雨，在北部部分地区降雨量最高可能达到3英寸。

豆油期货跌至2009年10月来最低，因国内库存充裕以及需求低迷。一些空头回补将豆油期货从日低拉回。

豆粕期货下滑1.5%，因终端用户推迟购买。

分析师预计，美国农业部周四早报告将显示出口销售旧作大豆10-20万吨，新作大豆80-110万吨。

8月大豆期货 收低6美分，报12.20-1/2美元。

8月豆粕合约 收低7.8美元，报每短吨387.6美元。8月豆油合约 收低0.20美分，报36.05美分。

今日CBOT大豆预估成交量为153,085口，豆粕为74,543口，豆油为89,342口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 于春红)