芝加哥期市：大豆期货上扬，受助于出口需求和低吸买盘

路透8月4日 - 美国大豆期货周一上涨，交易商称，受助于新的出口需求，以及担忧美国中西部玉米种植带的部分较干燥地区可能不会受大暴雨的侵袭，损及将录得创纪录收成的前景。

新作合约涨幅最大，11月大豆合约 急升2%。

部分低吸买盘也支撑大豆期价。9月大豆期货 和新作11月大豆合约 在隔夜交易中触及新低后反弹。

美国农业部周一称，民间出口商报告，向中国出口11万吨美国大豆，向台湾出口10.2万吨美国大豆，2014/15作物年度交割。

农业部还表示，上周出口检验大豆3.9256万吨，低于之前一周的11.2345万吨。分析师的预估为5-11.5万吨。

分析师预计，农业部周一下午将报告，上周大豆生长优良率将下降1个百分点，至70%。

8月大豆期货合约 收升17-1/2美分，报每蒲式耳12.32-1/2美元。

8月豆粕合约 收高0.7美元，报每短吨388.2美元。8月豆油合约 涨0.57美分，报36.02美分。

今日CBOT大豆预估成交量为134,697口，豆粕为50,971口，豆油为77,698口。(完)

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