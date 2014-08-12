芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国农业部上调结转库存预估

路透芝加哥8月12日 - 美国大豆期货周二下滑，交易商称因美国农业部上调2014/15年度国内结转库存预估，至高于市场预期水准。

交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货 下挫逾1%，盘中触及合约低点。

美国农业部报告发布后，11月合约一度跌穿20日布林格区间低端的技术支撑位，之后获一波逢低承接买盘带动从低点反弹。

美国农业部在其月报中将2014/15年度结转库存预估为4.3亿蒲式耳，较上次报告预估上调1,500万蒲式耳，且高于分析师预估的4.14亿。

农业部还上调了今年美国大豆产量预估至38.16亿蒲式耳，单产达到45.4蒲式耳，但低于市场预估。

豆粕和豆油期货多数下滑，跟随大豆期货跌势。

8月大豆期货合约 收挫24-3/4美分，报每蒲式耳12.90美元。

8月豆粕合约 收低0.2美元，报每短吨400.2美元。8月豆油合约 跌0.26美分，报34.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为229,864口，豆粕为93,831口，豆油为111,356口。(完)

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