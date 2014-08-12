芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因美国农业部上调结转库存预估

欧洲已公布经济指标--2017/4/18
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透芝加哥8月12日 - 美国大豆期货周二下滑，交易商称因美国农业部上调2014/15年度国内结转库存预估，至高于市场预期水准。
交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货 下挫逾1%，盘中触及合约低点。
美国农业部报告发布后，11月合约一度跌穿20日布林格区间低端的技术支撑位，之后获一波逢低承接买盘带动从低点反弹。
美国农业部在其月报中将2014/15年度结转库存预估为4.3亿蒲式耳，较上次报告预估上调1,500万蒲式耳，且高于分析师预估的4.14亿。
农业部还上调了今年美国大豆产量预估至38.16亿蒲式耳，单产达到45.4蒲式耳，但低于市场预估。
豆粕和豆油期货多数下滑，跟随大豆期货跌势。
8月大豆期货合约 收挫24-3/4美分，报每蒲式耳12.90美元。
8月豆粕合约 收低0.2美元，报每短吨400.2美元。8月豆油合约 跌0.26美分，报34.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为229,864口，豆粕为93,831口，豆油为111,356口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。