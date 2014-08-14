芝加哥期市：大豆期货收涨，因供应吃紧

路透芝加哥8月14日 - 美国大豆期货周四上扬1.8%，交易商称，跟随豆粕和现货市场涨势。

农户大豆买盘放缓，现货市场交易商不得不抬高大豆和豆粕现货基差才能获得供应。

新作大豆合约受到低吸买盘的支持，因CBOT-11月大豆合约 在隔夜交易中触及合约低位。

豆粕期货也获得支撑，但豆油期货走低。

在为期两周的交割期中，尚无CBOT-8月大豆合约 和豆粕合约 交割。CBOT-8月豆油合约 总计交割4,030口，8月合约于周四到期。

美国农业部周四称，最近一周出口销售2013/14美国大豆61,400吨，与市场预期一致。

出口销售新作大豆108万吨，高于85-105万吨的预估区间。

9月大豆期货合约 收升18-3/4美分，报每蒲式耳10.98-1/4美元。

9月豆粕合约 收高13.7美元，报每短吨382.4美元。9月豆油合约 跌0.47美分，报33.51美分。

今日CBOT大豆预估成交量为145,589口，豆粕为103,820口，豆油为116,527口。(完)

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