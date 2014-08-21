芝加哥期市：大豆期货收盘涨跌互现，供应紧蹙推高近月合约

路透8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周四收盘涨跌互现，交易商称，美国旧作大豆供应吃紧，以及加工商需求强劲推动近月9月合约继续攀升，涨幅超过远月合约。

近月大豆和豆粕合约上扬，因中西部内河地区的现货基差处于历史高位。远月合约涨幅受限，因预期天气状况有利作物生长，美国大豆将丰收。2014年9月/11月大豆溢价触及历史高位，收报0.98美元。

美国农业部周度出口销售报告显示，买家净取消8.97万吨美国2013/14年大豆订单，低于市场预期，净销售142万吨2014/15年大豆，高于预期。

农业部周度出口销售报告显示，出口销售9.98万吨2013/14年美国豆粕，符合预期，销售7.86万吨2014/15年豆粕，低于预期。

农业部周度出口销售报告显示，出口销售1.57万吨2013/14年豆油，5,000吨2014/15年豆油。

Pro Farmer田间巡查估计，伊利诺伊州3英尺见方农田的豆荚平均数量为1,299个，高于去年巡查均值1,116个。西爱荷华州，田间巡查估计，豆荚平均数量为1,091个，预计将在周四晚些时候公布爱荷华州最终的豆荚均数预估。

9月大豆期货合约 收升16-1/2美分，报每蒲式耳11.36-1/4美元。

9月豆粕合约 收高11.2美元，报每短吨413.80美元。9月豆油合约 跌0.08美分，报32.78美分。

今日CBOT大豆预估成交量为142,440口，豆粕为93,619口，豆油为100,944口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)