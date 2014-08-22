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市场报道 | 2014年 8月 23日 星期六 04:51 BJT

芝加哥期市：CBOT近月大豆期货收涨，因旧作供应吃紧

路透芝加哥8月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，近月9月合约领涨，交易商称，因现货市场触及历史高位，以及秋季收割前，旧作大豆供应紧缺。

CBOT-9大豆合约 较12月合约的溢价收盘时接近每蒲式耳1.24-1/2美元。9月豆粕合约较12月合约的溢价触及每吨80.1美元。

远月合约涨幅受限，因美国天气状况有利于作物生长，预期美国大豆将丰收。

美国农业部称，民间出口商报告，向中国出口12万吨2014/15年交割的美国大豆。

交易商静待Pro Farmer在结束本周的田间巡查后发布的美国产量预期。

周五是CBOT-9月期权合约的最后一个交易日。

CBOT远月豆油合约跌至合约低位。

9月大豆期货合约 收升29-3/4美分，报每蒲式耳11.66美元。

9月豆粕合约 收高19.5美元，报每短吨433.3美元。9月豆油合约 跌0.42美分，报32.36美分。

今日CBOT大豆预估成交量为153,920口，豆粕为131,001口，豆油为120,436口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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