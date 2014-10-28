芝加哥期市：大豆期货收涨，豆粕期货走低

路透芝加哥10月28日 - 美国大豆期货周二小涨，但现货市场走疲限制涨幅，交易商称，一波农户卖盘拖累现货价格走低。
在升穿10美元后引发等待已久的农户卖盘，价格回落促使农户将新收割的大豆出售给加工商和粮库，而不是送进自己的仓库。
芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货 在20日波林格区间的高端附近盘整，收盘略高于这一关键技术水准。
豆粕期货回落，之前12月合约 未能突破位于400美元的阻力位。远月合约跌幅最大，因预期未来数月现货市场供应将更加充裕。
豆油期货走坚，因豆粕价格走低为市场提供了出脱看涨豆粕/看跌豆油的套利交易。
CBOT-12月豆油合约 盘中升穿30日、40日和50日移动均线。
11月大豆期货合约 收升2美分，报每蒲式耳10.08美元。
12月豆粕合约 收跌1.7美元，报每短吨375.1美元。12月豆油合约 涨0.56美分，报32.79美分。
今日CBOT大豆预估成交量为484,388口，豆粕为196,725口，豆油为121,176口。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)