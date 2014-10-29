更正-芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，受豆粕期货升势带动

(更正第一段日期，“周二”应为“周三”；“大涨3.5%”应为“大涨3.6%”)

路透芝加哥10月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三大涨3.6%，至六周半高位，受豆粕期货升势带领。

豆粕期货猛涨约6%，也触及9月12日来最高，因加工商勉力提供充足供应以满足需求。

升势也惠及到豆油市场，且原油价格上涨给豆油带来进一步提振。近月豆油期货 升至8月13日来最高。

12月豆粕期货 高见每短吨404.60美元，但未能守住400美元之上的支撑位。

大豆、豆粕和豆油期货的近月合约升势均超过远月合约，因预期美国大豆产量创纪录将缓和未来几个月的供应压力。

分析师预计，美国农业部周四早将公布最近一周豆粕出口销售15-30万吨，之前一周为23,040吨。

11月大豆期货合约 收升35美分，报每蒲式耳10.43美元。

12月豆粕合约 收高22.1美元，报每短吨397.2美元。12月豆油合约 升1.39美分，报34.18美分。

今日CBOT大豆预估成交量为455,724口，豆粕为160,878口，豆油为167,048口。(完)

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