芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，受豆粕期货升势引领

路透芝加哥10月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，交易商称是跟随豆粕期货升势，供应紧张的担忧提振了豆粕期货。

大豆和豆粕期货均收在日高之下，因交易商在接近收盘时获利了结。

豆粕现货周五继续上涨，因近几周压榨商生产的大量供应已被创纪录的出口订单所消化。

11月大豆期货触及100日移动均线切入位阻力位，自6月27日近月大豆期货一直未能收在该关键技术水准之上。

豆粕期货本周跳升10.5%，近月豆粕期货10月大涨27%，为2008年6月来最大月度升幅。

本周近月大豆期货升6.5%，连升第五周。大豆期货在10月上升14%，是4月来首次月度上升。

豆油期货也走强，受大豆和豆粕期货升势惠及。本周近月豆油期货升7.2%，10月升幅为7.6%。

11月大豆期货合约 收高22-1/4美分，报每蒲式耳10.46-1/2美元。

12月豆粕合约 收高9美元，报每短吨389.0美元。12月豆油合约 升0.49美分，报34.80美分。

今日CBOT大豆预估成交量为295,786口，豆粕为110,508口，豆油为113,198口。(完)

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