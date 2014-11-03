芝加哥期市：大豆和豆粕期货走低，因供应紧张的情况有所缓解

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透芝加哥11月3日 - 美国大豆期货周一下跌1.9%，交易商称，因农户销售增加，使加工商供应吃紧的情况有所缓解。
农户销售增加也重压豆粕期货，因加工商得以加大生产力度，以满足需求。
现货市场交易商称，周一早盘，部分美国中西部加工商的现货基差走软。
交易商还指出，上周价格急升后，大豆和豆粕市场出现少量的获利了结卖盘。
豆油期货走低，因上周五触及8月中以来最高后，出现一波获利了结卖盘。交易商还指出，12月合约 的100日移动均线为阻力位。
出口强劲的迹象未能提振市场。交易商称，海外买家大举买入的因素已经被消化。
美国农业部周一公布的数据显示，上周出口检验大豆277万吨，为历史高位。分析师的预估为185-210万吨。
分析师预计，今日晚些时候公布的数据将显示，最近一周大豆收割率增长11个百分点至81%，略低于历史均值。
1月大豆合约的主要支撑位在50日移动均线切入位14.87美元，主要阻力位在100日移动均线切入位15.68-3/4美元，九日相对强弱指标为68。
11月大豆期货合约 收挫17-3/4美分，报每蒲式耳10.28-3/4美元。
12月豆粕合约 收跌16.3美元，报每短吨372.7美元。12月豆油合约 跌0.77美分，报34.03美分。
今日CBOT大豆预估成交量为222,905口，豆粕为89,275口，豆油为76,102口。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申