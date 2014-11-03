版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 05:45 BJT

芝加哥期市：大豆和豆粕期货走低，因供应紧张的情况有所缓解

路透芝加哥11月3日 - 美国大豆期货周一下跌1.9%，交易商称，因农户销售增加，使加工商供应吃紧的情况有所缓解。

农户销售增加也重压豆粕期货，因加工商得以加大生产力度，以满足需求。

现货市场交易商称，周一早盘，部分美国中西部加工商的现货基差走软。

交易商还指出，上周价格急升后，大豆和豆粕市场出现少量的获利了结卖盘。

豆油期货走低，因上周五触及8月中以来最高后，出现一波获利了结卖盘。交易商还指出，12月合约 的100日移动均线为阻力位。

出口强劲的迹象未能提振市场。交易商称，海外买家大举买入的因素已经被消化。

美国农业部周一公布的数据显示，上周出口检验大豆277万吨，为历史高位。分析师的预估为185-210万吨。

分析师预计，今日晚些时候公布的数据将显示，最近一周大豆收割率增长11个百分点至81%，略低于历史均值。

1月大豆合约的主要支撑位在50日移动均线切入位14.87美元，主要阻力位在100日移动均线切入位15.68-3/4美元，九日相对强弱指标为68。

11月大豆期货合约 收挫17-3/4美分，报每蒲式耳10.28-3/4美元。

12月豆粕合约 收跌16.3美元，报每短吨372.7美元。12月豆油合约 跌0.77美分，报34.03美分。

今日CBOT大豆预估成交量为222,905口，豆粕为89,275口，豆油为76,102口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐