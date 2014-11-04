芝加哥期市：CBOT大豆期货急跌1.9%，因收割向前推进使供应增加

路透芝加哥11月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连跌第二日，交易商称，受累于一波技术性卖盘和收割继续进行使现货市场供应增加。

指标CBOT-1月大豆期货 本周迄今累积下跌3.7%。

豆粕期货也连续第二日走低，但跌幅受限。现货市场交易商表示，库存仍相对吃紧，因尽管新收割的大豆已运抵加工厂，但生产商需要一定的时间才能满足市场的需求。

豆油期货今日跌幅最大，急挫2.8%。原油走软给豆油施加进一步的压力。

Informa Economics将美国大豆产量和单产预估分别下调至39.91亿蒲式耳和每英亩47.9蒲式耳，但仍高于美国农业部的预期。

农业部周一下午公布的数据显示，11月初大豆收割率为83%，与同期五年均值一致。

1月大豆期货合约 收跌20美分，报每蒲式耳10.09-3/4美元。

12月豆粕合约 收低0.2美元，报每短吨372.5美元。12月豆油合约 跌0.96美分，报33.07美分。

今日CBOT大豆预估成交量为202,174口，豆粕为106,423口，豆油为107,442口。(完)

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