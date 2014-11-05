芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于空头回补玉米市场涨势

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥11月5日 - 美国大豆期货周三上扬，结束两日连跌，交易商称，受助于一波空头回补以及玉米市场走强带来的连带影响。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货 收盘略低于日高。
豆粕期货也上扬，因现货市场供应吃紧而受到支撑。
豆油期货连跌第三日。近月豆油合约 本周累积回落6.1%。
分析师预计，农业部周四上午公布的报告将显示，最近一周出口销售美国大豆90-100万吨，一周前出口销售132.6万吨。
分析师预计，最近一周出口销售豆粕10-25万吨。出口销售豆油5,000-30,000吨。
大豆现货市场走坚，因周一和周二期货价格回落导致农户卖盘枯竭。
1月大豆期货合约 收升9-1/2美分，报每蒲式耳10.19-1/4美元。
12月豆粕合约 收高2.8美元，报每短吨375.3美元。12月豆油合约 跌0.35美分，报32.72美分。
今日CBOT大豆预估成交量为182,661口，豆粕为77,159口，豆油为116,093口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。