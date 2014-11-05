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市场报道 | 2014年 11月 6日 星期四 06:00 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，受助于空头回补玉米市场涨势

路透芝加哥11月5日 - 美国大豆期货周三上扬，结束两日连跌，交易商称，受助于一波空头回补以及玉米市场走强带来的连带影响。

指标芝加哥期货交易所(CBOT)1月大豆期货 收盘略低于日高。

豆粕期货也上扬，因现货市场供应吃紧而受到支撑。

豆油期货连跌第三日。近月豆油合约 本周累积回落6.1%。

分析师预计，农业部周四上午公布的报告将显示，最近一周出口销售美国大豆90-100万吨，一周前出口销售132.6万吨。

分析师预计，最近一周出口销售豆粕10-25万吨。出口销售豆油5,000-30,000吨。

大豆现货市场走坚，因周一和周二期货价格回落导致农户卖盘枯竭。

1月大豆期货合约 收升9-1/2美分，报每蒲式耳10.19-1/4美元。

12月豆粕合约 收高2.8美元，报每短吨375.3美元。12月豆油合约 跌0.35美分，报32.72美分。

今日CBOT大豆预估成交量为182,661口，豆粕为77,159口，豆油为116,093口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 母红; 审校 利棣儿)
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