版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 21日 星期三 05:54 BJT

芝加哥期市：大豆期货收跌，因中国取消部分进口订单

路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌，
过去六日中第五日走低，交易商称，因有迹象显示进口商的需求正逐步转
向南美生产商。
    
    巴西和阿根廷天气状况良好，有利于作物生长，这也重压市场。
    
    美国农业部称，民间出口商报告，17.4万吨2014/15市场年交割的对
中国的大豆出口订单被取消。农业部周五报告，共计28.5万吨的大豆订单
被取消。
    
    最近一周出口检验大豆151.8万吨，略高于分析师的预期，但低于之
前一周的186.8万吨。
    
    豆粕期货涨跌互现，近月3月豆粕合约小涨，远月合约走软。
    
    部分交易商称，有对近月豆粕合约的出口需求，因南美尚无法满足这
一需求。
    
    豆油期货走低，因原油走软而承压。指标CBOT-3月豆油合约 收
在日低之上，之前在50日移动均线寻获技术支撑。
    
    Commodity Weather Group发布的天气预报显示，未来10天巴西多数
种植区将出现阵雨。周末还将有零星降雨。上周末阿根廷的降雨量超过预
期。
    
    3月大豆期货合约 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳9.82美元。
    
    3月豆粕合约 收高0.3美元，报每短吨326.5美元。3月豆油合约
 回落0.55美分，报32.84美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为189,722口，豆粕为98,461口，豆油为105
,050口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校　利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐