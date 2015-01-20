芝加哥期市：大豆期货收跌，因中国取消部分进口订单

路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收跌， 过去六日中第五日走低，交易商称，因有迹象显示进口商的需求正逐步转 向南美生产商。 巴西和阿根廷天气状况良好，有利于作物生长，这也重压市场。 美国农业部称，民间出口商报告，17.4万吨2014/15市场年交割的对 中国的大豆出口订单被取消。农业部周五报告，共计28.5万吨的大豆订单 被取消。 最近一周出口检验大豆151.8万吨，略高于分析师的预期，但低于之 前一周的186.8万吨。 豆粕期货涨跌互现，近月3月豆粕合约小涨，远月合约走软。 部分交易商称，有对近月豆粕合约的出口需求，因南美尚无法满足这 一需求。 豆油期货走低，因原油走软而承压。指标CBOT-3月豆油合约 收 在日低之上，之前在50日移动均线寻获技术支撑。 Commodity Weather Group发布的天气预报显示，未来10天巴西多数 种植区将出现阵雨。周末还将有零星降雨。上周末阿根廷的降雨量超过预 期。 3月大豆期货合约 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳9.82美元。 3月豆粕合约 收高0.3美元，报每短吨326.5美元。3月豆油合约 回落0.55美分，报32.84美分。 今日CBOT大豆预估成交量为189,722口，豆粕为98,461口，豆油为105 ,050口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)