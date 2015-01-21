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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因低吸买盘及豆粕期货上涨

路透芝加哥1月21日 - 美国大豆期货周三收高，交易商称受一波逢低
承接买盘带动小幅反弹，昨日大豆期货跌至10月底来最低。
    
    豆粕期货上涨也为大豆期货带来支撑，但升幅有限，因对南美国家天
气影响收成的忧虑缓和。
    
    豆油期货下滑，受技术性卖盘打压。
    
    指标3月豆油期货 失守100日移动均线切入位后转跌。该合约还
跌穿了30日、40日和50日移动均线切入位。
    
    美国农业部报告，民间出口商向中国出口了17.6万吨大豆，2014/15
市场年度付运。
            
    3月大豆期货合约 收高1-1/2美分，报每蒲式耳9.83-1/2美元。
    
    3月豆粕合约 收高4.0美元，报每短吨330.5美元。3月豆油合约
 跌0.43美分，报32.41美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为186,027口，豆粕为88,088口，豆油为98,
588口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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