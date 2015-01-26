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市场报道 | 2015年 1月 27日 星期二 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，受豆粕期货升势带动

路透芝加哥1月26日 - 美国大豆期货周一上涨，交易商称跟随豆粕期
货升势。
    
    CBOT-3月豆粕期货 收在日高，3月大豆期货 收高10-3/4美
分，报每蒲式耳9.83-1/2美元，较日高仅低3/4美分。
    
    美国出口需求的迹象带动豆粕走强。交易商表示，对南美的需求清淡
，因阿根廷加工商由于利润率不佳而放慢压榨进度。
    
    在指标3月豆粕升穿位于100日移动均线切入位的技术阻力位后，对豆
粕期货的买盘加速。近月豆粕期货盘中触及1月14日来最高，收高7.4美元
，报每短吨338.9美元。
    
    对大豆的出口需求也保持强劲。
    
    美国农业部报告，最近一周出口检验大豆152.2万吨，分析师预估为1
30-147.5万吨。
    
    3月豆油合约 跌0.52美分，报31.08美分，盘中降至近六年最低
，因国内外需求均疲弱。近月豆油期货在2009年3月18日来最低的31.04美
分触底反弹。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为139,873口，豆粕为82,885口，豆油为102
,357口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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