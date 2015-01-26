芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，受豆粕期货升势带动

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥1月26日 - 美国大豆期货周一上涨，交易商称跟随豆粕期 货升势。 CBOT-3月豆粕期货 收在日高，3月大豆期货 收高10-3/4美 分，报每蒲式耳9.83-1/2美元，较日高仅低3/4美分。 美国出口需求的迹象带动豆粕走强。交易商表示，对南美的需求清淡 ，因阿根廷加工商由于利润率不佳而放慢压榨进度。 在指标3月豆粕升穿位于100日移动均线切入位的技术阻力位后，对豆 粕期货的买盘加速。近月豆粕期货盘中触及1月14日来最高，收高7.4美元 ，报每短吨338.9美元。 对大豆的出口需求也保持强劲。 美国农业部报告，最近一周出口检验大豆152.2万吨，分析师预估为1 30-147.5万吨。 3月豆油合约 跌0.52美分，报31.08美分，盘中降至近六年最低 ，因国内外需求均疲弱。近月豆油期货在2009年3月18日来最低的31.04美 分触底反弹。 今日CBOT大豆预估成交量为139,873口，豆粕为82,885口，豆油为102 ,357口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)