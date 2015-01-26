芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，受豆粕期货升势带动

路透芝加哥1月26日 - 美国大豆期货周一上涨，交易商称跟随豆粕期 货升势。 CBOT-3月豆粕期货 收在日高，3月大豆期货 收高10-3/4美 分，报每蒲式耳9.83-1/2美元，较日高仅低3/4美分。 美国出口需求的迹象带动豆粕走强。交易商表示，对南美的需求清淡 ，因阿根廷加工商由于利润率不佳而放慢压榨进度。 在指标3月豆粕升穿位于100日移动均线切入位的技术阻力位后，对豆 粕期货的买盘加速。近月豆粕期货盘中触及1月14日来最高，收高7.4美元 ，报每短吨338.9美元。 对大豆的出口需求也保持强劲。 美国农业部报告，最近一周出口检验大豆152.2万吨，分析师预估为1 30-147.5万吨。 3月豆油合约 跌0.52美分，报31.08美分，盘中降至近六年最低 ，因国内外需求均疲弱。近月豆油期货在2009年3月18日来最低的31.04美 分触底反弹。 今日CBOT大豆预估成交量为139,873口，豆粕为82,885口，豆油为102 ,357口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)