芝加哥期市：CBOT大豆期货跳升2.9%，加入商品市场普涨狂欢

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透芝加哥2月3日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)近月大豆期货周二跳 涨2.9%，为一个月来最大单日涨幅，加入商品市场的普涨狂欢，交易商称 ，油价反弹和美元走软推高商品市场。 3月大豆期货 逼近位于10美元的心理阻力位，盘中触及9.99美元 ，后缩减涨幅，收报每蒲式耳9.87美元，日内上涨27-1/2美分。 豆粕期货跟随大豆上扬。 豆油期货涨幅不及大豆和豆粕期货，受累于豆粕/豆油套利交易，但 仍在上周触及六年低位后连涨三日。 Informa Economics上调阿根廷2014/15年大豆产量预估至5,700万吨 ，较上月增加150万吨，但保持巴西大豆产量预估在9,350万吨不变，低于 农业部的官方预估9,550万吨。 3月豆粕合约 收高12.7美元，报每短吨340.6美元。3月豆油合 约 涨0.39美分，报30.80美分。 今日CBOT大豆预估成交量为324,466口，豆粕为112,035口，豆油为11 1,128口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +5.5% -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 574.3 5月10日(三