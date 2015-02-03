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市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 05:51 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货跳升2.9%，加入商品市场普涨狂欢

路透芝加哥2月3日 - 芝加哥商品交易所(CBOT)近月大豆期货周二跳
涨2.9%，为一个月来最大单日涨幅，加入商品市场的普涨狂欢，交易商称
，油价反弹和美元走软推高商品市场。
    
    3月大豆期货 逼近位于10美元的心理阻力位，盘中触及9.99美元
，后缩减涨幅，收报每蒲式耳9.87美元，日内上涨27-1/2美分。
    
    豆粕期货跟随大豆上扬。
    
    豆油期货涨幅不及大豆和豆粕期货，受累于豆粕/豆油套利交易，但
仍在上周触及六年低位后连涨三日。
    
    Informa Economics上调阿根廷2014/15年大豆产量预估至5,700万吨
，较上月增加150万吨，但保持巴西大豆产量预估在9,350万吨不变，低于
农业部的官方预估9,550万吨。
    
    3月豆粕合约 收高12.7美元，报每短吨340.6美元。3月豆油合
约 涨0.39美分，报30.80美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为324,466口，豆粕为112,035口，豆油为11
1,128口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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