芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，但本周上扬

路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五走低， 交易商称，受累于技术性卖盘和美元走强带来的压力，但本周收涨，因油 价上涨。 对南美大豆丰产的预期加大大豆市场的下行压力。布宜诺斯艾利斯谷 物交易商估计，阿根廷的大豆产量将为创纪录的5,700万吨，这是首个201 4/15作物年度的收成预估。 豆粕期货跟随大豆走低，受累于豆油/豆粕套利交易。 豆油在过去六个交易日中第五日上涨，因马来西亚棕榈油价格持续攀 升，以及原油价格上涨。 本周，3月大豆期货 收涨12-1/2美分，或1.3%，结束三周连跌势 头。3月豆粕期货本周收盘基本持平，3月豆油期货 本周上涨6%。 3月大豆期货合约 跌7-3/4美分，报每蒲式耳9.73-1/2美元。 3月豆粕合约 收挫2.0美元，报每短吨329.4美元。3月豆油合约 涨0.11美分，报31.82美分。 今日CBOT大豆预估成交量为219,777口，豆粕为101,828口，豆油为16 1,499口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)