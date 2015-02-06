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市场报道 | 2015年 2月 7日 星期六 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，但本周上扬

路透芝加哥2月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五走低，
交易商称，受累于技术性卖盘和美元走强带来的压力，但本周收涨，因油
价上涨。
    
    对南美大豆丰产的预期加大大豆市场的下行压力。布宜诺斯艾利斯谷
物交易商估计，阿根廷的大豆产量将为创纪录的5,700万吨，这是首个201
4/15作物年度的收成预估。
    
    豆粕期货跟随大豆走低，受累于豆油/豆粕套利交易。
    
    豆油在过去六个交易日中第五日上涨，因马来西亚棕榈油价格持续攀
升，以及原油价格上涨。
    
    本周，3月大豆期货 收涨12-1/2美分，或1.3%，结束三周连跌势
头。3月豆粕期货本周收盘基本持平，3月豆油期货 本周上涨6%。
    
    3月大豆期货合约 跌7-3/4美分，报每蒲式耳9.73-1/2美元。
    
    3月豆粕合约 收挫2.0美元，报每短吨329.4美元。3月豆油合约
 涨0.11美分，报31.82美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为219,777口，豆粕为101,828口，豆油为16
1,499口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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