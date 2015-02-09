重发-芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，关注美国农业部月度供需报告

(重发以补充标题漏字) 路透芝加哥2月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高， 因交易商在美国农业部发布月度供需报告前空头回补。 美国农业部预计将下调对美国和全球大豆结转库存预估。 周一早，美国农业部公布，周度出口检验大豆148.5万吨，接近预估 区间122.5-150万吨的上端。 农业部称，民间出口商报告向中国出口了12万吨大豆，2014/15年度 付运。 豆粕和豆油期货也收高，油价上涨提供支撑。 3月大豆期货合约 升5美分，报每蒲式耳9.78-1/2美元。 3月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨329.6美元。3月豆油合约 涨0.19美分，报32.01美分。 今日CBOT大豆预估成交量为122,407口，豆粕为83,181口，豆油为122 ,407口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)