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市场报道 | 2015年 2月 10日 星期二 07:15 BJT

重发-芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，关注美国农业部月度供需报告

(重发以补充标题漏字)
    路透芝加哥2月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，
因交易商在美国农业部发布月度供需报告前空头回补。
    
    美国农业部预计将下调对美国和全球大豆结转库存预估。
    
    周一早，美国农业部公布，周度出口检验大豆148.5万吨，接近预估
区间122.5-150万吨的上端。
    
    农业部称，民间出口商报告向中国出口了12万吨大豆，2014/15年度
付运。
    
    豆粕和豆油期货也收高，油价上涨提供支撑。
    
    3月大豆期货合约 升5美分，报每蒲式耳9.78-1/2美元。
    
    3月豆粕合约 收高0.2美元，报每短吨329.6美元。3月豆油合约
 涨0.19美分，报32.01美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为122,407口，豆粕为83,181口，豆油为122
,407口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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