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市场报道 | 2015年 2月 14日 星期六 05:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口需求强劲

路透2月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周五收高，交
易商称因来自出口市场的需求强劲。
    
    美国国内加工商压榨供应吃紧也令市场买盘增强。
    
    指标3月大豆期货 一度升穿30日移动均线切入位，为1月12日来
首见，之后遭遇获利回吐，将期价从日高拉回。
    
    豆粕和豆油期货也上涨，受到现货市场强劲支撑。
    
    本周，3月大豆期货升1.7%，豆粕期货升1%，豆油期货升1.6%。
    
    交易商还在关注下周二美国全国油籽加工商协会(NOPA)将发布的月度
压榨报告。分析师预计1月大豆压榨量为1.62673亿蒲式耳，将为历来第四
高。
        
    3月大豆期货合约 升6-3/4美分，报每蒲式耳9.90-1/2美元。
    
    3月豆粕合约 收涨1.8美元，报每短吨332.3美元。3月豆油合约
 升0.39美分，报32.40美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为276,157口，豆粕为87,406口，豆油为144
,627口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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