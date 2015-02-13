芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口需求强劲

路透2月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周五收高，交 易商称因来自出口市场的需求强劲。 美国国内加工商压榨供应吃紧也令市场买盘增强。 指标3月大豆期货 一度升穿30日移动均线切入位，为1月12日来 首见，之后遭遇获利回吐，将期价从日高拉回。 豆粕和豆油期货也上涨，受到现货市场强劲支撑。 本周，3月大豆期货升1.7%，豆粕期货升1%，豆油期货升1.6%。 交易商还在关注下周二美国全国油籽加工商协会(NOPA)将发布的月度 压榨报告。分析师预计1月大豆压榨量为1.62673亿蒲式耳，将为历来第四 高。 3月大豆期货合约 升6-3/4美分，报每蒲式耳9.90-1/2美元。 3月豆粕合约 收涨1.8美元，报每短吨332.3美元。3月豆油合约 升0.39美分，报32.40美分。 今日CBOT大豆预估成交量为276,157口，豆粕为87,406口，豆油为144 ,627口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)