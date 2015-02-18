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市场报道 | 2015年 2月 19日 星期四 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货转升为跌，受累于获利了结

路透芝加哥2月18日 - 美国大豆期货周三走低，交易商称，受累于价
格周二升穿10美元关键水准后出现的一波获利了结。
   
    分析师和交易商预计，美国农业部将在周四举行的年度展望大会上预
计美国大豆种植面积巨大，从而导致将有更多大豆流入国际市场。
    
    豆粕和豆油期货也走低。交易商称，豆油现货市场基调疲弱，豆粕现
货市场在近几周走坚后卖盘回稳。
    
    3月大豆期货合约 收跌12美分，报每蒲式耳9.95-3/4美元。
    
    3月豆粕合约 收低3.7美元，报每短吨338.6美元。3月豆油合约
 跌0.31美分，报32.01美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为217,948口，豆粕为89,559口，豆油为92,
643口。
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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