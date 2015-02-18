芝加哥期市：CBOT大豆期货转升为跌，受累于获利了结

路透芝加哥2月18日 - 美国大豆期货周三走低，交易商称，受累于价 格周二升穿10美元关键水准后出现的一波获利了结。 分析师和交易商预计，美国农业部将在周四举行的年度展望大会上预 计美国大豆种植面积巨大，从而导致将有更多大豆流入国际市场。 豆粕和豆油期货也走低。交易商称，豆油现货市场基调疲弱，豆粕现 货市场在近几周走坚后卖盘回稳。 3月大豆期货合约 收跌12美分，报每蒲式耳9.95-3/4美元。 3月豆粕合约 收低3.7美元，报每短吨338.6美元。3月豆油合约 跌0.31美分，报32.01美分。 今日CBOT大豆预估成交量为217,948口，豆粕为89,559口，豆油为92, 643口。 CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)