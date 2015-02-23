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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 05:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货小幅收低，豆粕期货涨跌互见

路透芝加哥2月23日 - 美国大豆期货周一微幅收低，3月合约在10美
元水准附近盘整。
    
    交易商表示，尽管需求保持强劲，但预计南美收割将令供应增加，大
豆期价因此承压。
    
    3月合约支撑位料在10日移动均线，阻力位在100日移动均线切入位。
    
    豆油期货连跌五日，受原油价格疲弱拖累。
    
    豆粕期货涨跌互见，现货市场供应吃紧为近月合约带来支撑，远月合
约则走软。
    
    3月大豆期货合约 收盘持稳在每蒲式耳9.99-1/4美元。
    
    3月豆粕合约 小涨0.8美元，收报每短吨348.3美元。3月豆油合
约 跌0.34美分，报31.14美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为192,454口，豆粕为95,882口，豆油为108
,124口。
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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