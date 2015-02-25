芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，豆粕期货下挫1.8%

路透芝加哥2月25日 - 美国大豆期货周三下滑，受现货市场疲弱以及 昨日升至逾六周高位后的获利了结打压。 交易商还表示，巴西卡车工人罢工有望得到解决尾盘打压市场。 豆粕期货市场疲弱，3月豆粕期货大跌1.8%，因预期美国豆粕出口需 求将受到南美价格更低的供应影响，令卖压进一步加重。 豆油期货上涨，受到原油价格大涨支撑。 交易商等待美国农业部周四早公布出口销售报告，预计周度大豆出口 销售45-65万吨。 3月大豆期货合约 收低8-1/4美分，报每蒲式耳10.07-3/4美元。 3月豆粕合约 跌6.4美元，收报每短吨350.5美元。3月豆油合约 升0.29美分，报31.71美分。 今日CBOT大豆预估成交量为232,819口，豆粕为113,427口，豆油为13 0,046口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)