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市场报道 | 2015年 2月 26日 星期四 05:56 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，豆粕期货下挫1.8%

路透芝加哥2月25日 - 美国大豆期货周三下滑，受现货市场疲弱以及
昨日升至逾六周高位后的获利了结打压。
    
    交易商还表示，巴西卡车工人罢工有望得到解决尾盘打压市场。
    
    豆粕期货市场疲弱，3月豆粕期货大跌1.8%，因预期美国豆粕出口需
求将受到南美价格更低的供应影响，令卖压进一步加重。
    
    豆油期货上涨，受到原油价格大涨支撑。
    
    交易商等待美国农业部周四早公布出口销售报告，预计周度大豆出口
销售45-65万吨。
    
    3月大豆期货合约 收低8-1/4美分，报每蒲式耳10.07-3/4美元。
    
    3月豆粕合约 跌6.4美元，收报每短吨350.5美元。3月豆油合约
 升0.29美分，报31.71美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为232,819口，豆粕为113,427口，豆油为13
0,046口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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