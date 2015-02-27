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市场报道 | 2015年 2月 28日 星期六 05:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货因巴西卡车工人罢工上涨，豆油期货上扬

路透2月27日 - 美国大豆期货周五上涨，交易商称因投资人担心巴西
卡车工人罢工可能延迟巴西大豆出口付运。
    
    大豆期货周五盘初触及1月12日来最高，但之后出现一些月底获利了
结卖盘，令期价收盘远离日高。
    
    豆油期货连升四日，受到投资人出脱作多豆粕/作空豆粕价差交易带
动。5月豆油期货 升穿100日移动均线切入位。
    
    出脱上述套利交易令豆粕期货承压收低。
    
    交易商表示，原油上涨以及即将到期的3月合约交割量大于预期也带
动豆油期货走强。
    
    3月大豆期货合约 收高6-3/4美分，报每蒲式耳10.30-3/4美元。
    
    3月豆粕合约 跌0.9美元，收报每短吨353.7美元。3月豆油合约
 升0.96美分，报32.80美分。
    
    本周近月大豆期货升2.9%，连升第四周，豆粕期货升1.5%，豆油期货
升4.3%。
    
    2月近月大豆期货大涨7%，豆油期货升9.4%，豆粕期货升6.9%。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为226,420口，豆粕为122,527口，豆油为70
,929口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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