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市场报道 | 2015年 3月 10日 星期二 04:43 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受USDA报告前的技术性买盘和仓位调整带动

路透芝加哥3月9日 - 美国大豆期货周一收高，交易商称因在明日美
国农业部(USDA)发布月报前有技术性买盘，分析师预计美国农业部将下调
美国库存预估。
    
    在USDA月报前，分析师对美国大豆结转库存的预估均值为3.76亿蒲式
耳，低于USDA在2月的预估值3.85亿。
    
    市场也在等待周二巴西作物供应机构CONAB将发布的巴西大豆产量预
估更新。
    
    预报称巴西将有降雨，会令大豆收割放缓，这对市场也有支撑。
    
    大豆市场中，豆粕期货涨幅最大，5月豆粕期货 连升第二日，
之前连挫五日，跌至三周低点。
    
    豆油期货下滑，受豆粕/豆油的套利交易打压。
    
    美国农业部报告，最近一周出口检验美国大豆625,713吨，符合市场
预估的50-70万吨。
    
    海关数据显示，主要大豆进口国－中国2月进口426万吨大豆，较1月
的688万吨减少了38.1%。
        
    3月大豆期货合约 收高9美分，报每蒲式耳9.88-1/4美元。
    
    3月豆粕合约 升6.9美元，收报每短吨343.9美元。3月豆油合约
 收低0.26美分，报30.88美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为130,048口，豆粕为61,421口，豆油为56,
178口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李军; 审校 母红)
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