芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受USDA报告前的技术性买盘和仓位调整带动

路透芝加哥3月9日 - 美国大豆期货周一收高，交易商称因在明日美 国农业部(USDA)发布月报前有技术性买盘，分析师预计美国农业部将下调 美国库存预估。 在USDA月报前，分析师对美国大豆结转库存的预估均值为3.76亿蒲式 耳，低于USDA在2月的预估值3.85亿。 市场也在等待周二巴西作物供应机构CONAB将发布的巴西大豆产量预 估更新。 预报称巴西将有降雨，会令大豆收割放缓，这对市场也有支撑。 大豆市场中，豆粕期货涨幅最大，5月豆粕期货 连升第二日， 之前连挫五日，跌至三周低点。 豆油期货下滑，受豆粕/豆油的套利交易打压。 美国农业部报告，最近一周出口检验美国大豆625,713吨，符合市场 预估的50-70万吨。 海关数据显示，主要大豆进口国－中国2月进口426万吨大豆，较1月 的688万吨减少了38.1%。 3月大豆期货合约 收高9美分，报每蒲式耳9.88-1/4美元。 3月豆粕合约 升6.9美元，收报每短吨343.9美元。3月豆油合约 收低0.26美分，报30.88美分。 今日CBOT大豆预估成交量为130,048口，豆粕为61,421口，豆油为56, 178口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)