芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受USDA报告前的技术性买盘和仓位调整带动

标题新闻：欧盟执委会正在考虑是否将一大部分衍生品结算业务从伦敦转移至欧盟，但尚未决定--欧盟执委会副主席
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路透芝加哥3月9日 - 美国大豆期货周一收高，交易商称因在明日美 国农业部(USDA)发布月报前有技术性买盘，分析师预计美国农业部将下调 美国库存预估。 在USDA月报前，分析师对美国大豆结转库存的预估均值为3.76亿蒲式 耳，低于USDA在2月的预估值3.85亿。 市场也在等待周二巴西作物供应机构CONAB将发布的巴西大豆产量预 估更新。 预报称巴西将有降雨，会令大豆收割放缓，这对市场也有支撑。 大豆市场中，豆粕期货涨幅最大，5月豆粕期货 连升第二日， 之前连挫五日，跌至三周低点。 豆油期货下滑，受豆粕/豆油的套利交易打压。 美国农业部报告，最近一周出口检验美国大豆625,713吨，符合市场 预估的50-70万吨。 海关数据显示，主要大豆进口国－中国2月进口426万吨大豆，较1月 的688万吨减少了38.1%。 3月大豆期货合约 收高9美分，报每蒲式耳9.88-1/4美元。 3月豆粕合约 升6.9美元，收报每短吨343.9美元。3月豆油合约 收低0.26美分，报30.88美分。 今日CBOT大豆预估成交量为130,048口，豆粕为61,421口，豆油为56, 178口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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