芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因农业部保持库存预估不变和美元走强

路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二走低， 交易商称，因美国农业部在月报中保持大豆结转库存预估不变，令分析师 意外。 美元走强，兑欧元升至近12年新高，兑日圆触及近八年高位，这也向 市场施压。 美国农业部在3月供需报告中保持美国2014/15年大豆结转库存预估不 变，为3.85亿蒲式耳，高于分析师的平均预期3.76亿蒲式耳。 农业部还上调了全球大豆结转库存预估至8,953万吨，上月预估为8,9 26万吨。 大豆盘中一度削减跌幅，因巴西政府作物供应机构Conab下调该国201 4/15年大豆产量预估至9,330万吨，上月预估为9,460万吨。 豆粕期货跟随大豆走低，尽管中西部现货买入价走坚。 豆油期货受技术性卖盘拖累回落，CBOT-5月豆油合约 触及一个 月低位30.65美分，不过，豆油/豆粕价差支撑了豆油期价。 CBOT报告，有99口3月大豆期货交割，29口豆油合约交割，无豆粕合 约交割。 5月大豆期货合约 收挫8-3/4美分，报每蒲式耳9.84-1/2美元。 5月豆粕合约 收低3.1美元，报每短吨331.0美元。5月豆油合约 回落0.04美分，报30.96美分。 今日CBOT大豆预估成交量为130,120口，豆粕为48,637口，豆油为76, 892口。 CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)