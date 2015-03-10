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市场报道 | 2015年 3月 11日 星期三 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因农业部保持库存预估不变和美元走强

路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二走低，
交易商称，因美国农业部在月报中保持大豆结转库存预估不变，令分析师
意外。
    
    美元走强，兑欧元升至近12年新高，兑日圆触及近八年高位，这也向
市场施压。
    
    美国农业部在3月供需报告中保持美国2014/15年大豆结转库存预估不
变，为3.85亿蒲式耳，高于分析师的平均预期3.76亿蒲式耳。
    
    农业部还上调了全球大豆结转库存预估至8,953万吨，上月预估为8,9
26万吨。
    
    大豆盘中一度削减跌幅，因巴西政府作物供应机构Conab下调该国201
4/15年大豆产量预估至9,330万吨，上月预估为9,460万吨。
    
    豆粕期货跟随大豆走低，尽管中西部现货买入价走坚。
    
    豆油期货受技术性卖盘拖累回落，CBOT-5月豆油合约 触及一个
月低位30.65美分，不过，豆油/豆粕价差支撑了豆油期价。
    
    CBOT报告，有99口3月大豆期货交割，29口豆油合约交割，无豆粕合
约交割。
    
    5月大豆期货合约 收挫8-3/4美分，报每蒲式耳9.84-1/2美元。
    
    5月豆粕合约 收低3.1美元，报每短吨331.0美元。5月豆油合约
 回落0.04美分，报30.96美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为130,120口，豆粕为48,637口，豆油为76,
892口。
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
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