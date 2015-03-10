芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因农业部保持库存预估不变和美元走强

美股业绩：辉瑞首季表现平淡，分析师把脉称并购交易是成长关键
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二走低， 交易商称，因美国农业部在月报中保持大豆结转库存预估不变，令分析师 意外。 美元走强，兑欧元升至近12年新高，兑日圆触及近八年高位，这也向 市场施压。 美国农业部在3月供需报告中保持美国2014/15年大豆结转库存预估不 变，为3.85亿蒲式耳，高于分析师的平均预期3.76亿蒲式耳。 农业部还上调了全球大豆结转库存预估至8,953万吨，上月预估为8,9 26万吨。 大豆盘中一度削减跌幅，因巴西政府作物供应机构Conab下调该国201 4/15年大豆产量预估至9,330万吨，上月预估为9,460万吨。 豆粕期货跟随大豆走低，尽管中西部现货买入价走坚。 豆油期货受技术性卖盘拖累回落，CBOT-5月豆油合约 触及一个 月低位30.65美分，不过，豆油/豆粕价差支撑了豆油期价。 CBOT报告，有99口3月大豆期货交割，29口豆油合约交割，无豆粕合 约交割。 5月大豆期货合约 收挫8-3/4美分，报每蒲式耳9.84-1/2美元。 5月豆粕合约 收低3.1美元，报每短吨331.0美元。5月豆油合约 回落0.04美分，报30.96美分。 今日CBOT大豆预估成交量为130,120口，豆粕为48,637口，豆油为76, 892口。 CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
类风湿性关节炎药物“捷抑炎”(Xeljanz)、前列腺癌治疗药品“安可坦”(Xtandi)，以及肺炎疫苗Prevnar的销售皆逊于分析师预估。乳癌药物Ibrance销售增长逾58%，但也略逊于预期，这项药品刚开始面临诺华制药同类治疗药品Kisqali的挑战。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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