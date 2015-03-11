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市场报道 | 2015年 3月 12日 星期四 05:02 BJT

芝加哥期市：大豆、豆粕和豆油期货普涨，因担忧南美产量

路透芝加哥3月11日 - 美国大豆期货周三上扬，交易商称，因担忧南
美大豆产量。
    
    指标芝加哥期交所(CBOT)5月大豆期货 收在远低于日高的水平，
之前失守位于30日和40日移动均线之上的支撑位。
    
    豆粕和豆油期货也上扬。
    
    CBOT-5月豆粕期货 升穿位于100日移动均线的支撑位，但在200
日移动均线遇阻。
    
    交易商称，豆油期货在连跌五日后出现空头回补，豆油价格在周二逼
近五周低位。
    
    巴西国有作物供应机构Conab下调该国2014/15年大豆产量预估130万
吨，至9,330万吨。
    
    5月大豆期货合约 收升8-1/4美分，报每蒲式耳9.92-3/4美元。
    
    5月豆粕合约 收高2.3美元，报每短吨333.3美元。5月豆油合约
 涨0.14美分，报31.10美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为174,352口，豆粕为76,078口，豆油为63,
319口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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