芝加哥期市：大豆、豆粕和豆油期货普涨，因担忧南美产量

美国股市：道琼工业指数收跌0.16%，纳斯达克指数收高0.14%
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
路透芝加哥3月11日 - 美国大豆期货周三上扬，交易商称，因担忧南 美大豆产量。 指标芝加哥期交所(CBOT)5月大豆期货 收在远低于日高的水平， 之前失守位于30日和40日移动均线之上的支撑位。 豆粕和豆油期货也上扬。 CBOT-5月豆粕期货 升穿位于100日移动均线的支撑位，但在200 日移动均线遇阻。 交易商称，豆油期货在连跌五日后出现空头回补，豆油价格在周二逼 近五周低位。 巴西国有作物供应机构Conab下调该国2014/15年大豆产量预估130万 吨，至9,330万吨。 5月大豆期货合约 收升8-1/4美分，报每蒲式耳9.92-3/4美元。 5月豆粕合约 收高2.3美元，报每短吨333.3美元。5月豆油合约 涨0.14美分，报31.10美分。 今日CBOT大豆预估成交量为174,352口，豆粕为76,078口，豆油为63, 319口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”
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