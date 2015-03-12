版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 13日 星期五 05:14 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因出口销售疲弱

路透芝加哥3月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低，
隔夜市场有关中国购买两船美国大豆的传言未能提供支撑，因美国政府数
据显示，出口市场对美国大豆的需求转弱。
    
    大豆期价早盘走坚，但指标CBOT-5月大豆合约 在10日移动均线
附近遇阻。
    
    豆粕期货走软，之前CBOT-5月豆粕合约 升穿200日均线的努力
连续第二日以失败告终。支撑位在30日和50日移动均线。
    
    油价下跌重压豆油期货，拖累其在过去七个交易日中第六日收跌。
    
    美国农业部称，最近一周出口销售大豆19.87万吨(旧作和新作合计)
，低于市场预估的30-60万吨。 
    
    5月大豆期货合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.90-1/2美元。
    
    5月豆粕合约 收挫1.7美元，报每短吨331.6美元。5月豆油合约
 跌0.23美分，报30.87美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为174,619口，豆粕为61,339口，豆油为58,
789口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐