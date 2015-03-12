芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因出口销售疲弱

路透芝加哥3月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低， 隔夜市场有关中国购买两船美国大豆的传言未能提供支撑，因美国政府数 据显示，出口市场对美国大豆的需求转弱。 大豆期价早盘走坚，但指标CBOT-5月大豆合约 在10日移动均线 附近遇阻。 豆粕期货走软，之前CBOT-5月豆粕合约 升穿200日均线的努力 连续第二日以失败告终。支撑位在30日和50日移动均线。 油价下跌重压豆油期货，拖累其在过去七个交易日中第六日收跌。 美国农业部称，最近一周出口销售大豆19.87万吨(旧作和新作合计) ，低于市场预估的30-60万吨。 5月大豆期货合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.90-1/2美元。 5月豆粕合约 收挫1.7美元，报每短吨331.6美元。5月豆油合约 跌0.23美分，报30.87美分。 今日CBOT大豆预估成交量为174,619口，豆粕为61,339口，豆油为58, 789口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)