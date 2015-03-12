芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因出口销售疲弱

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥3月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四走低， 隔夜市场有关中国购买两船美国大豆的传言未能提供支撑，因美国政府数 据显示，出口市场对美国大豆的需求转弱。 大豆期价早盘走坚，但指标CBOT-5月大豆合约 在10日移动均线 附近遇阻。 豆粕期货走软，之前CBOT-5月豆粕合约 升穿200日均线的努力 连续第二日以失败告终。支撑位在30日和50日移动均线。 油价下跌重压豆油期货，拖累其在过去七个交易日中第六日收跌。 美国农业部称，最近一周出口销售大豆19.87万吨(旧作和新作合计) ，低于市场预估的30-60万吨。 5月大豆期货合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.90-1/2美元。 5月豆粕合约 收挫1.7美元，报每短吨331.6美元。5月豆油合约 跌0.23美分，报30.87美分。 今日CBOT大豆预估成交量为174,619口，豆粕为61,339口，豆油为58, 789口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)